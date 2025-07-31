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世界田總SRY性別檢測9月上路 檢測陰性方可報女子組

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導

世界田徑總會（World Athletics）宣布，今年9月起參加菁英賽事女子組的田徑運動員都必須接受基因檢測。

法新社報導，這項檢測將在9月13日至21日東京世界田徑錦標賽（World Championships）之前正式上路。

世界田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）表示：「田徑運動一直努力吸引更多女性參與。讓她們相信比賽不存在生理上的『玻璃天花板』，這點至關重要。」

「藉由檢測以確認生理性別，是確保這點的關鍵一步。」

檢測的SRY基因是Y染色體的一部分，會促使男性特徵發育。運動員可選擇利用口腔拭子採樣或進行血液檢測。

運動員的檢測結果若為陰性，即可獲准參加世界排名賽事的女子組比賽。

檢測結果為陽性者，只能參加非世界排名賽事女子組，或是其他非女子組別賽事。

檢測將由各成員協會負責執行。

世界田總指出，這項檢測「極為精確」，而且「出現偽陰性或偽陽性的機率極低。」

SRY基因檢測也是世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）今年全面實施強制性別檢測所採用的方法。

柯伊30日發布聲明指出：「我們現在規定，在菁英層級賽事，若要參加女子組競賽，運動員必須是生理女性。」

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田徑 拳擊

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