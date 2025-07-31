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足球／Attackers FC陳柏諺秀超齡視野 福爾摩沙足賽勝出

中央社／ 台北31日電

在高雄舉辦的福爾摩沙國際7人制青少年足球錦標賽，地主球隊高雄Attackers FC在U13組以10比0擊敗東門城足球俱樂部，其中主導節奏的球員陳柏諺展現超齡視野。

福爾摩沙國際7人制（Formosa 7s）青少年足球錦標賽今天進入第2天賽程，身為地主強隊的高雄AttackersFC帶著壓倒性氣勢以10比0痛宰來自台南的東門城足球俱樂部，致勝關鍵是中場核心陳柏諺，在他主導節奏情況下，多次成功完成中場轉移與助攻。

高雄Attackers FC教練翁偉賓接受媒體採訪時表示，賽前設定戰術主軸是「快速轉移球權、掌握節奏」，目的讓對手難以適應比賽節奏，藉以創造空檔與射門機會，而陳柏諺非常認真貫徹球隊策略，「他的快速轉移幫助我們在兩側創造大量射門空間，也拉開了對方防線。」

翁偉賓指出，陳柏諺不僅持球視野廣闊，而且節奏掌控得宜，徹底壓制對手防線，搭配另名前鋒陳柏翰以出色的盤帶、突破能力斬獲兩球，兩人皆充分展現U13球員少見的個人技術與冷靜處理球能力。

高雄Attackers FC曾在7月上旬前往西班牙進行學習與交流，翁偉賓認為球員在當地比賽受到極大刺激，對比賽節奏、位置判斷認知都有明顯提升，「以前球員會傻傻站著等球，但現在開始會思考場上狀況，主動做出判斷與調整。」

另外在U16組部分，台灣足球勁旅北門高中與來自日本的足球名校大津高中正面交鋒，然而北門高中不僅無法限制對手發揮，還頻頻出現控球與傳球失誤，難以有效組織攻勢，終場以0比6吞敗。

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陳柏諺

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