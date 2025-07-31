足球／技壓傳統勁旅北門 日本冠軍大津高中展現實力

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天進入第二天賽程，U16組最受矚目的焦點戰之一，由來自日本的全國冠軍隊伍大津高中對決國內高中足球勁旅北門高中，最終由日本大津高中以6：0大勝北門高中，展現壓倒性實力。

此場賽事於高雄世運主場館率先登場，也是大津高中抵台後第二場比賽，選手們顯然已經完全適應南台灣天候與場地條件，不論是跑動強度還是壓迫節奏，都比首戰更具侵略性與流暢度。

反觀北門高中，在面對日本冠軍等級的逼搶與高效傳導下，頻頻出現控球與傳球失誤，難以有效組織攻勢，大津高中此役展現出優異的團隊傳控與戰術執行力，無論是前場壓迫、空間利用還是人員換位節奏皆遠勝對手，全場壓制北門高中，幾無讓對方獲得有效射門機會，最終也由日本大津高中以6：0大勝北門高中。

Formosa 7s為亞洲地區極具指標性的青年七人制足球賽事，本次邀集多支國內外菁英隊伍參賽，持續至本周末，主辦方柏文健康事業提供台灣與亞洲地區青少年球員國際實戰經驗，推動足球文化交流與青訓發展，為未來亞洲足球注入更多動能。

本賽事特別感謝教育部體育署、高雄市政府運動發展局、東南旅行社、Entes以及中油潤滑油事業部的大力支持與贊助，有賴各界資源共同挹注，讓Formosa 7s得以順利舉辦，為台灣青少年足球與國際交流創造更寬廣舞台。

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