世大運／每場都當新手拚 湯智鈞奪金更有信心

17歲就成為雅加達亞運反曲弓男團金牌成員，湯智鈞2020年東京奧運再射下男團銀牌，「湯包」成為家喻戶曉的體育明星。剛落幕的萊茵魯爾世大運，24歲的湯智鈞成為團隊老大哥，這次團體賽雖鎩羽而歸，但個人賽一舉奪金，特別記錄再添一筆。

過往是跟著學長「老魏」魏均珩一起衝，湯智鈞如今已是團隊中最資深的一員，笑說心態一如菜鳥時期，「我還是菜雞，每場都當成新手。」不過經歷無數國際賽洗禮，他自評進步感覺得出來，「不會因為對手拿過什麼獎牌讓自己緊張，現在可以和自己對抗。」

仍是一張娃娃臉的湯智鈞認為，現在的自己更沈穩，緊張情緒下可以更專心和投入，像團體賽表現「蠻爛」，太想判斷風向反而過於小心，但個人賽馬上做出調整，就算和中國對手秦望愉拚到「加射」，湯智鈞也信心十足。

「滿有自信，射出去順間就看箭是直的，往中間飛。」湯智鈞笑說，過去的自己是「希望」能射出十分箭，現在的心態是「我可以」射出十分箭，接下來也會帶著如此信心挑戰9月世錦賽，以及明年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運，期待繼續登上頒獎台。

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