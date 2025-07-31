足球／淡水盃邁入第10屆 吸引125隊歡樂開踢

「2025台灣淡水盃國際足球錦標賽」今天在淡水區真理大學操場熱力開踢，為慶祝淡水盃國際足球錦標賽邁入第十週年，此次共計125隊齊聚淡水歡樂開踢，也為培育更多亞洲青少年足球好手盡份心力。

為了鼓勵更多青少年足球好手，參與開幕的貴賓雲集，包含立法委員蘇巧慧、洪孟楷、新北市市議員陳偉杰、鄭宇恩，張雅琳委員與真理大學主任秘書許凱程等蒞臨現場為選手們加油打氣。

隨著台灣足球蓬勃發展，邁入第十屆的「2025台灣淡水盃國際足球錦標賽」從今天起到8月3日在新北市淡水區盛大舉行，本屆賽事共吸引125支隊伍，超過2000位選手參與，並邀請來自日本、泰國、香港與馬來西亞等國的國際青少年球隊參賽，為台灣足球注入嶄新動能。

比賽涵蓋U4、U7、U9、U11、U13、U16、U19、GU13與男子、女子五人制等多個年齡與性別組別，比賽場地分布於淡水商工、真理大學、淡江中學及真理大學體育館，四大場地同步開踢，預計帶動在地足球風潮及觀賽熱潮。

除了競技層面，本屆賽事更強調文化交流與國際友誼，透過與亞洲各國隊伍切磋，台灣選手將有機會接觸多元戰術與球風，提升視野與實力，也讓在地民眾體驗來自世界各地的足球魅力。

自創辦以來，淡水盃始終秉持「推廣足球、鼓勵參與」的核心理念，致力於打造亞洲地區具指標性的青少年足球平台；今年邁入十週年，主辦單位更以「友誼第一、溝通交流」為精神主軸，期盼為每一位參賽球員留下難忘的青春回憶。 「2025台灣淡水盃國際足球錦標賽」今天在淡水區真理大學操場熱力開踢。圖／主辦單位提供

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