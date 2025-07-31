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世大運／從支持到見證榮耀 宏道基金會發激勵金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宏道基金會舉辦餐會宴請世大運國手。圖／宏道基金會提供
宏道基金會舉辦餐會宴請世大運國手。圖／宏道基金會提供

萊茵魯爾世大運圓滿落幕，昨天宏道運動發展基金會特別在台北凱撒飯店舉辦世大運國手返國歡迎餐會，並頒發獎勵金，鼓勵並肯定選手們在國際賽事中的卓越表現與努力精神。

參與本屆世大運的選手中，有16位是宏道基金會贊助支持，涵蓋桌球、跆拳道、游泳、羽球、田徑、柔道、體操及射箭多項運動領域，最終奪下2金5銀的亮眼佳績。其中不乏首次站上世大運舞台的新秀，展現出台灣新生代運動員的堅韌精神與多元實力，也讓國際看見臺灣體育的潛力與未來。

宏道基金會董事長林鴻道表示，基金會長期致力於扶植台灣運動人才，看到選手們在國際賽場上全力以赴、為國爭光，真的很感動，期待透過穩定的資源挹注，讓選手與教練無後顧之憂，全心投入訓練與比賽。

會中林鴻道特別期勉教練與選手，要隨著科技的發展，未來在訓練上務必要結合運科與AI才能讓選手的成績進步看得到，基金會也將持續建構更完善的運動支持體系，陪伴選手們勇敢追夢、邁向更高榮耀。

林鴻道表示，本次返國餐會不僅是對選手在國際賽場奮戰成果的嘉勉，也展現基金會深耕體育、培育人才的長期承諾。未來宏道基金會將攜手更多優秀選手與教練，共同迎向更高挑戰，讓台灣成為體育強國。

【宏道基金會贊助世大運國手奪牌情形】

桌球 男子團體金牌：高承睿、馮翊新

射箭 反曲弓男子個人金牌：湯智鈞

游泳 男子200公尺蝶式銀牌：王冠閎

跆拳道 男子80公斤級銀牌：洪俊義

跆拳道 男子團體銀牌：洪俊義

射箭 反曲弓女子團體銀牌：風佑築

羽球 混合團體銀牌：蘇力揚、黃瀞平

宏道基金會舉辦餐會宴請世大運國手。圖／宏道基金會提供
宏道基金會舉辦餐會宴請世大運國手。圖／宏道基金會提供
宏道基金會舉辦餐會宴請世大運國手。圖／宏道基金會提供
宏道基金會舉辦餐會宴請世大運國手。圖／宏道基金會提供

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