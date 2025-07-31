世大運／金牌戰失常痛哭 高承睿回國做蛋糕沉澱心情

巴黎奧運打響名號的「柚子」高承睿，德國萊茵魯爾世大運成為中華男子桌球隊「一哥」，助隊打進男團金牌戰的他卻在關鍵戰失常，第二點和第四點上場都敗陣，球隊最終雖扳倒衛冕軍中國奪下隊史首金，他受訪卻痛哭，流露難得情緒化的一面。

今天出席世大運返國餐會，高承睿提到金牌戰表現仍坦言失望和自責，「這是離金牌最近的一次，狀況不好，很自責。」

個人賽8強止步後，高承睿曾表示要好好思考，今天他解釋是要思考比賽和訓練的節奏，像過往比賽結束就會緊接著訓練，行程緊湊，這次選擇好好休息，3、4天沒碰球，讓自己沉澱，「冷靜、休息了一下，去做了以前想做的事情。」

「柚子」透露一直對烘焙有興趣，這次空檔就去學做蛋糕，他笑說：「很有成就感，也讓自己沉澱下來。」

團體賽奪金但不滿意自己表現，個人賽也提前止步，高承睿坦言多少有些失望，「這次賽前期望值高一點，又是運動會，更想拿牌，給自己壓力大一點。」

不同於去年巴黎奧運是國際運動會初體驗，高承睿能帶著更多享受心態面對，這次世大運抱持野心和目標出征，「職業賽是為自己，世大運是為國家，也為自己爭取榮耀，想讓世界看見台灣。」

有更大野心但表現不如預期，高承睿仍有收穫，他說：「更難知道在大張力比賽時可以怎麼去調適。」

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