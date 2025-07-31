世大運／不想被叫學霸 羽球金牌丁彥宸自爆微積分被當

德國萊茵魯爾世大運完成6戰直落二奪金的羽球好手丁彥宸，今天返國餐會坐上主桌，知名度大增的他笑說「有點可怕」，也提到不喜歡被稱為「台大學霸」，以甄審方式進入台大工商管理系的他笑說：「我沒有很會讀書。」

丁彥宸目前男單世界排名91，在世大運羽球隊不如團體賽扛起男單的蘇力揚，但個人賽他一路闖關，以一局未失之姿奪下8年來的男單首金。

金牌成績加上白淨帥氣外型，還頂著台大學歷，讓丁彥宸知名度大增，今天出席返國餐會的她坦言有點訝異，也覺得「有點可怕」。

對於「台大學霸」稱號，丁彥宸自白壓力很大，「我沒有很會讀書，微積分被當過。」他坦言做好不會4年畢業的打算，不過仍努力找課業和球場的平衡，目前選課會集中在同一天，其他天繼續在土地銀行訓練，世大運後要在全國排名賽尋求突破。

當初選擇台大是希望不要被侷限，丁彥宸認為世大運是很好的收穫和經驗，「這是很好的肯定，我會繼續努力，目標世界排名進到前50。」他的偶像是剛退下世界球王寶座的泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），希望學習前球王聰明又穩定的打法。

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