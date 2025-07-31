21.4億元打造的雲林田徑場 首場縣運明天開賽為全運會暖身

2025全國運動會在雲林10月18日起6天將在虎尾新建的縣立田徑場盛大登場，今天雲林縣運引燃聖火，傍晚率先在新建田徑場開賽，進行萬人場地「壓力測試」，此外設在各鄉鎮的競賽場館也積極整修中，縣府表示，目前約有12場館完成整修，剩5個場館仍積極趕工中，預計可在8月全運會開賽前完成。

2025全運會由雲林縣承辦，共有35項比賽，其中有26項賽事在雲林舉辦，因此除斥資21.4億元在虎尾高鐵特定區，建造一座全新的現代化田徑場，同時也向體育署申請經費進行各鄉鎮的比賽場館進行整修。

教育處長邱孝文表示，全縣共18個既有場館，包括籃球館、棒壘球場、羽球館、排球場等，其中多數在2021年辦理全國中等學校運動會期間已完成整修，這次主要修繕包括照明、水電、座椅、冷氣、地板翻新等硬體設備升級，同時老舊廁所、空調等也全面更新。

他說，目前多數場館已完成整修，斗南田徑場、縣立體育館、虎尾壘球場、北港鎮立體育館、北辰國小活動中心等5處尚在整修，預計可趕在8月完成。

邱孝文表示，因應滑輪溜冰賽事，也在虎尾新建田徑場附近，新建拋物線標準競速滑輪溜冰場，已完成近9成，8月底前可完工，預定9月也將進行縣長盃秋季溜冰賽，做為場館暖身與壓力測試。

為對新建縣立田徑場進行「場地壓力測試」，縣府將於8月1至3日在新田徑場舉辦縣運，今天上午由雲林縣長張麗善在虎尾天后宮和廟方主委黃尾吉共同引燃縣運聖火，並由虎尾高中聖火隊將聖火引進新田徑場宣告「開賽」。

張麗善表示，3天縣運除為全運會暖身，也為雲林選拔代表隊，更將有全縣約1萬人進場，對新田徑場各設備與運動設施進行測試，賽後將針對民眾、選手使用後意見再進行最後調整，好讓全運會帶給全國運動選手舒適又安全的比賽環境。

雲林縣運將在新建的雲林縣立田徑場開賽，今天由雲林縣長張麗善在虎尾天后宮引燃聖火，由虎尾高中聖火隊起跑宣示縣運開賽。記者蔡維斌／攝影 雲林縣運將在新建的雲林縣立田徑場開賽，今天由雲林縣長張麗善和虎尾天后宮主委黃尾吉共同引燃聖火，由虎尾高中聖火隊起跑宣示縣運開賽。記者蔡維斌／攝影 雲林縣運將在新建的雲林縣立田徑場開賽，今天由雲林縣長張麗善在虎尾天后宮引燃聖火，由虎尾高中聖火隊起跑宣示縣運開賽。記者蔡維斌／攝影 雲林縣運將在新建的雲林縣立田徑場開賽，今天由雲林縣長張麗善和虎尾天后宮主委黃尾吉共同引燃聖火，由虎尾高中聖火隊起跑宣示縣運開賽。記者蔡維斌／攝影

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