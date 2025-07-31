快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／運動部9月掛牌 卓榮泰勉勵國手走向奧運

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
行政院院長卓榮泰（中）出席世大運返國餐會，收下由羽球混雙金牌楊筑云（左）及吳軒毅致贈的代表團簽名旗。記者侯永全／攝影
行政院院長卓榮泰（中）出席世大運返國餐會，收下由羽球混雙金牌楊筑云（左）及吳軒毅致贈的代表團簽名旗。記者侯永全／攝影

為期12天的德國萊茵魯爾世大運落幕，中華代表團帶回5金13銀7銅，參賽國家總排名第9名，行政院院長卓榮泰今天特別出席代表團返國餐會，除了一一點名選手精彩表現，更提到9月9日運動部將掛牌，期許政策支持下選手有更好成績，「從世大運走向奧運，走向全世界。」

中華代表團共有196位選手參加15種競賽種類，最終帶回25面獎牌，卓榮泰今天代表行政院恭賀代表團載譽歸國。

「這次世大運比賽過程當中，看到大家堅毅不拔，而且逆中求勝，發揮團隊精神的具體表現，國人都非常非常敬佩。」卓榮泰表示，這次成績都是選手一點一滴努力得來，「只有努力，沒有奇蹟。」

卓榮泰還分享，出發前到國訓中心探視幾個團隊和選手訓練過程，其中最喜歡看跆拳道品勢，結果成為第一個拿到金牌的團隊；他也一一點名桌球男團扳倒中國長城、羽球隊混雙「金銀銅」通包、射箭湯智鈞金牌戰「加射」奪勝、女排逆轉中國等，並致贈禮品給阻擋中國搶賀電的兩位民視記者莊順發和蔡晴景。

運動部即將在9月9日掛牌，卓榮泰說：「這是大家的盛事，未來我們會一步接一步，一棒接一棒，在每次比賽當中看到國家的政策具體落實在每個運動選手身上。同時讓我們看到，國家運動部成立後，每位屬於國家的運動員，不只受到政策上運動上的照顧，國際競技場上看到中華民國台灣，男男女女、老老少少投入全民運動，投入國際運動展現的國家實力。寄望各位從世大運走向奧運走向全世界，世界就是大家的舞台。」

行政院院長卓榮泰出席世大運返國餐會。記者侯永全／攝影
行政院院長卓榮泰出席世大運返國餐會。記者侯永全／攝影
行政院院長卓榮泰出席世大運返國餐會，和各代表隊合影。記者侯永全／攝影
行政院院長卓榮泰出席世大運返國餐會，和各代表隊合影。記者侯永全／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球 運動部 湯智鈞

延伸閱讀

提世大運賀電被搶事件 卓榮泰：比賽可以有輸贏、國格不能輸

普發現金釋憲批政院法盲 民眾黨團：卓揆要不要找蘇貞昌求救？

普發現金不提覆議 政院：適當時機釋憲

加速重建 卓揆：近期將提丹娜絲颱風災後復原特別條例

相關新聞

世大運／奪金後盲腸炎 馮翊新返國直奔醫院

德國萊茵魯爾世大運正式落幕，今天舉辦返國餐會，帶回5面金牌的選手和代表團成員齊聚一堂，不過打下桌球男團隊史第一面世大運金...

世大運／金牌戰失常痛哭 高承睿回國做蛋糕沉澱心情

巴黎奧運打響名號的「柚子」高承睿，德國萊茵魯爾世大運成為中華男子桌球隊「一哥」，助隊打進男團金牌戰的他卻在關鍵戰失常，第...

世大運／不想被叫學霸 羽球金牌丁彥宸自爆微積分被當

德國萊茵魯爾世大運完成6戰直落二奪金的羽球好手丁彥宸，今天返國餐會坐上主桌，知名度大增的他笑說「有點可怕」，也提到不喜歡...

世大運／「已經忘記奪金感覺」 湯智鈞：比賽結束就歸零

台灣男子反曲弓射箭好手湯智鈞在萊茵魯爾世大運男子個人決賽靠著加射的10分箭摘金，今天他在返國慶功宴受訪時說：「比賽結束我...

足球／歐洲足壇轉會市場回溫 16樁高額轉會受注目

足壇轉會市場回暖，迎來今夏第16樁價值過5千萬歐元的轉會！英超衛冕軍利物浦將主力邊鋒迪亞斯以7500萬歐元，賣到德甲巨頭拜仁，這也讓今夏高額轉會數超車去年，而夏窗還有一個月。鉅額轉會多發生在英超（12

21.4億元打造的雲林田徑場 首場縣運明天開賽為全運會暖身

2025全國運動會在雲林10月18日起6天將在虎尾新建的縣立田徑場盛大登場，今天雲林縣運引燃聖火，傍晚率先在新建田徑場開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。