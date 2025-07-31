世大運／運動部9月掛牌 卓榮泰勉勵國手走向奧運

為期12天的德國萊茵魯爾世大運落幕，中華代表團帶回5金13銀7銅，參賽國家總排名第9名，行政院院長卓榮泰今天特別出席代表團返國餐會，除了一一點名選手精彩表現，更提到9月9日運動部將掛牌，期許政策支持下選手有更好成績，「從世大運走向奧運，走向全世界。」

中華代表團共有196位選手參加15種競賽種類，最終帶回25面獎牌，卓榮泰今天代表行政院恭賀代表團載譽歸國。

「這次世大運比賽過程當中，看到大家堅毅不拔，而且逆中求勝，發揮團隊精神的具體表現，國人都非常非常敬佩。」卓榮泰表示，這次成績都是選手一點一滴努力得來，「只有努力，沒有奇蹟。」

卓榮泰還分享，出發前到國訓中心探視幾個團隊和選手訓練過程，其中最喜歡看跆拳道品勢，結果成為第一個拿到金牌的團隊；他也一一點名桌球男團扳倒中國長城、羽球隊混雙「金銀銅」通包、射箭湯智鈞金牌戰「加射」奪勝、女排逆轉中國等，並致贈禮品給阻擋中國搶賀電的兩位民視記者莊順發和蔡晴景。

運動部即將在9月9日掛牌，卓榮泰說：「這是大家的盛事，未來我們會一步接一步，一棒接一棒，在每次比賽當中看到國家的政策具體落實在每個運動選手身上。同時讓我們看到，國家運動部成立後，每位屬於國家的運動員，不只受到政策上運動上的照顧，國際競技場上看到中華民國台灣，男男女女、老老少少投入全民運動，投入國際運動展現的國家實力。寄望各位從世大運走向奧運走向全世界，世界就是大家的舞台。」

行政院院長卓榮泰出席世大運返國餐會。記者侯永全／攝影 行政院院長卓榮泰出席世大運返國餐會，和各代表隊合影。記者侯永全／攝影

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