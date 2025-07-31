聽新聞
0:00 / 0:00
世大運／運動部9月掛牌 卓榮泰勉勵國手走向奧運
為期12天的德國萊茵魯爾世大運落幕，中華代表團帶回5金13銀7銅，參賽國家總排名第9名，行政院院長卓榮泰今天特別出席代表團返國餐會，除了一一點名選手精彩表現，更提到9月9日運動部將掛牌，期許政策支持下選手有更好成績，「從世大運走向奧運，走向全世界。」
中華代表團共有196位選手參加15種競賽種類，最終帶回25面獎牌，卓榮泰今天代表行政院恭賀代表團載譽歸國。
「這次世大運比賽過程當中，看到大家堅毅不拔，而且逆中求勝，發揮團隊精神的具體表現，國人都非常非常敬佩。」卓榮泰表示，這次成績都是選手一點一滴努力得來，「只有努力，沒有奇蹟。」
卓榮泰還分享，出發前到國訓中心探視幾個團隊和選手訓練過程，其中最喜歡看跆拳道品勢，結果成為第一個拿到金牌的團隊；他也一一點名桌球男團扳倒中國長城、羽球隊混雙「金銀銅」通包、射箭湯智鈞金牌戰「加射」奪勝、女排逆轉中國等，並致贈禮品給阻擋中國搶賀電的兩位民視記者莊順發和蔡晴景。
運動部即將在9月9日掛牌，卓榮泰說：「這是大家的盛事，未來我們會一步接一步，一棒接一棒，在每次比賽當中看到國家的政策具體落實在每個運動選手身上。同時讓我們看到，國家運動部成立後，每位屬於國家的運動員，不只受到政策上運動上的照顧，國際競技場上看到中華民國台灣，男男女女、老老少少投入全民運動，投入國際運動展現的國家實力。寄望各位從世大運走向奧運走向全世界，世界就是大家的舞台。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言