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世大運／奪金後盲腸炎 馮翊新返國直奔醫院

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
桌球男團金牌戰獨拿兩點的馮翊新（左）出席返國餐會。記者侯永全／攝影
桌球男團金牌戰獨拿兩點的馮翊新（左）出席返國餐會。記者侯永全／攝影

德國萊茵魯爾世大運正式落幕，今天舉辦返國餐會，帶回5面金牌的選手和代表團成員齊聚一堂，不過打下桌球男團隊史第一面世大運金牌的功臣馮翊新卻透露，回台灣的飛機上腹部劇痛，下機就直接急診，檢查發現是盲腸炎，當天就動了手術，現在真的必須要好好休息。

金牌戰獨拿兩點的馮翊新提到，上周返國，落地前2小時就開始肚子痛，送到台大醫院檢查後發現是盲腸炎，立刻動了手術，「醫生說一個月不要激烈運動，本來要去瑞典大滿貫，現在就再看看。」

在德國打聯賽的馮翊新提到，今年2月就曾因為肚子痛在德國送急診，但當時沒有診斷出什麼狀況，打完點滴就離開，這次所幸是比賽結束才發生，且動完手術隔天就出院，生活上沒太大問題。

22歲的馮翊新這次團體賽扛起「打頭陣」的第一點重任，4強賽碰日本為中華隊率先開胡，加上「柚子」高承睿打下2點勝利，助隊連續三屆打進男團金牌戰。最終戰高承睿表現失常，第二點和第四點都敗陣，但馮翊新除守住第一點，第三點黃彥誠也打下，馮翊新更「關門」成功，幫助中華隊躍過長城。

談到隊史第一面世大運男團金牌，馮翊新立刻揚起微笑，「想起來還是很興奮！」他透露原本點數2：1領先，心想第四點的高承睿就能終結比賽，不過仍如常去熱身，真的上場後第四局一路落後下也會緊張，「但告訴自己不要想太多，第五局就徹底放開打。」

成年後第一次擔綱第五點，又是在最關鍵的金牌戰，扛著壓力的馮翊新說：「信心肯定有比較好，希望能一直保持。」走過兩年前沒選上國手的低潮，今年世界盃也曾擊敗巴黎奧運銅牌的馮翊新說：「有終於突破自己的感覺，謝謝自己沒有放棄。」

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高承睿 中華隊

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