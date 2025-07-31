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世大運／「已經忘記奪金感覺」 湯智鈞：比賽結束就歸零

中央社／ 台北31日電
總統賴清德（右）31日在總統府接見「2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團」選手、教練及隊職員，勇奪世大運男子反曲弓金牌的選手湯智鈞（左）致贈賴總統世大運吉祥物。 中央社
總統賴清德（右）31日在總統府接見「2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團」選手、教練及隊職員，勇奪世大運男子反曲弓金牌的選手湯智鈞（左）致贈賴總統世大運吉祥物。 中央社

台灣男子反曲弓射箭好手湯智鈞在萊茵魯爾世大運男子個人決賽靠著加射的10分箭摘金，今天他在返國慶功宴受訪時說：「比賽結束我就一切歸零、重新開始，把自己當成挑戰者。」

湯智鈞在2025德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人對抗賽決賽中，靠著最後加射的10分箭，氣走中國選手秦望愉，奪下台灣睽違20年的金牌。

今天他在代表團返國慶功宴接受媒體訪問時表示，「其實我已經忘記奪金的感覺，只有在站上發射台和比賽時才會覺得自己是金牌，但只要比賽一結束，我就一切歸零、重新開始，把自己當成1名挑戰者。」

儘管湯智鈞從高中就成名，但直到本屆世大運才獲得成年組首面個人對抗賽的國際賽金牌，他笑說：「不會來得太晚，現在知道大家實力都差不多，就是心態上的問題，可以更穩重的把每一個動作做好，讓每支箭都能射下10分。」

湯智鈞透露，今年最大的比賽就是世界錦標賽，希望可以維持自己的好表現，再來就是明年的名古屋亞運選拔，最後當然就是2028年奧運，「我也希望可以跟韓國一樣，有機會包辦個人、混合、團體3面金牌。」

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亞運 湯智鈞

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