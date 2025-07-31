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足球／歐洲足壇轉會市場回溫 16樁高額轉會受注目

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
德甲豪門拜仁以7500萬歐元，買下英超豪門利物浦將邊鋒迪亞斯，成今夏第16樁高額引援。(photo from FC Bayern München Facebook Officials)
德甲豪門拜仁以7500萬歐元，買下英超豪門利物浦將邊鋒迪亞斯，成今夏第16樁高額引援。(photo from FC Bayern München Facebook Officials)

足壇轉會市場回暖，迎來今夏第16樁價值過5千萬歐元的轉會！英超衛冕軍利物浦將主力邊鋒迪亞斯以7500萬歐元，賣到德甲巨頭拜仁，這也讓今夏高額轉會數超車去年，而夏窗還有一個月。鉅額轉會多發生在英超（12樁買家），專家認為，英超收入連年增加，在財政公平準則下可花更多錢挖角，連升班馬都能豪擲破億，當之無愧是最大商業聯賽。

足壇砸錢不手軟

足壇年度轉會分別在冬窗與夏窗，夏窗又是季初最適合調整陣容的時刻，所以鉅額交易多數發生在夏窗，去年夏窗共計有15樁單筆金額超過5千萬歐元的高額轉會，低於足壇預期。根據《外媒》報導，英超衛冕軍利物浦將主力邊鋒迪亞斯以7500萬歐元，賣到德甲巨頭拜仁，這也成為今夏第16樁破5千萬歐的轉會，而夏窗僅過一半，顯見球市回溫。

比起去年，今夏鉅額轉會多也跟英超豪門加碼砸錢有關，去年沒有動靜的英超衛冕軍利物浦，本季大開帳戶，先花費1.25億歐元從德甲勒沃庫森引進天才中場維爾茨，再斥資近億歐元、從德甲法蘭克福買下攻擊手埃基蒂克，這2筆也是目前的前2貴轉會。緊追在後的是英超曼聯，經歷失敗的賽季後，曼聯急須改善陣容，各砸7500萬歐元、購入同在英超的攻擊手姆貝烏莫及庫尼亞。

總計16樁高額轉會，其中有多達12筆的買家是英超球隊，其他聯賽僅德甲拜仁、西甲皇馬、沙烏地阿拉伯球隊有上榜。

英超軍備競賽

據《外媒》報導，專家指出，英超球隊砸錢與收入持續暴漲有關，足壇有著嚴苛的財政公平準則，明定賽季虧損不得高於一定標準，高額收入則能拉高消費力，英超光是轉播金分成就超過一億英鎊，讓中下游球隊都有一擲千金的財力，甚至今年才剛升超的桑德蘭已經支出1.3億歐元，暫居全歐第9名，力壓其他聯賽的豪門。

英超已經是升級版的軍備競賽聯賽，列強為了鞏固地位持續加碼投入，升級隊為了保住英超高額的分紅、也咬緊牙豪賭砸錢補強。據《BBC》報導，英超今夏支出前10名，除了傳統六大豪門，剛升級的桑德蘭、伯恩利、里茲聯也都榜上有名。

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英超 德甲 利物浦

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