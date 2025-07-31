世大運／總統接見代表團 勉做好準備繼續挑戰國際賽事

總統賴清德今天接見世大運代表團表示，對於賽事期間中國打壓，他感謝體育署及駐德代表交涉得宜，維護選手權益與國家尊嚴。總統也請選手們汲取經驗，為接下來的名古屋亞運會等國際賽事，做好準備，繼續挑戰世界。

總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員；總統致詞時表示，恭喜大家這次精彩的表現，無論結果如何，能夠站上國際舞台，就是一件非常了不起的事情，令人欽佩，謝謝代表團的努力，為國爭光，「大家辛苦了」。

總統說明，選手陳安庭在這次沙灘排球比賽當中膝蓋受傷，祝福陳安庭早日康復，他感謝大專體總、教育部體育署、國訓中心、運科中心在組團參賽期間的行政資源，讓整個計畫順利圓滿，更讓選手能夠持續超越自己，挑戰世界。

總統表示，這屆世大會代表團一共奪得5金13銀7銅，獎牌榜名列世界第9。總統除了請在場選手為自己精彩表現給予熱烈掌聲外，也逐一細數選手們創下重要的紀錄，例如跆拳道品勢項目的楊長螢、郭彥妤、陳歆雅，取得世大運首面金牌，是歷屆世大運跆拳道品勢上，團體賽歷史上第一面金牌。

總統提到，桌球男子團體項目的高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，斬獲世大運男團首金，而且以3比2，讓從未丟冠的中國7連霸夢碎，奪得歷史性的首面金牌，也是項目史上的第2個冠軍國家。

總統賴清德（右）31日在總統府接見「2025年第32屆萊茵魯爾夏季世界大學運動會代表團」選手、教練及隊職員，勇奪世大運男子反曲弓金牌的選手湯智鈞（左）致贈賴總統世大運吉祥物。 中央社

射箭項目，總統談及，選手湯智鈞，在射箭男子個人反曲弓項目最後1箭決勝負，以完美的10分擊敗中國隊，讓台灣拿下這屆第3面金牌，也是睽違20年再獲男單金牌的項目。

這屆羽球一共斬獲2金、3銀、1銅，總統說明，混合雙打共有3組，吳軒毅與楊筑云、陳政寬與許尹鏸、林煜傑與鄭宇倢，在這次世大運，首度獲得羽球混合雙打的包牌，一共得到金牌、銀牌、銅牌，創造歷史。男子單打丁彥宸面對中國隊，更是1局未失，拿下男子單打金牌。

總統也點名，田徑傅兆玄、游泳王冠閎，以及跆拳道對打黃映瑄，連續兩屆獲得銀牌。

總統表示，在場每一位選手，都是全力以赴，希望實現自我目標，也為國爭光，相信國人都會給予大家熱烈的掌聲。這屆世大運，為了讓選手沒有後顧之憂，政府比照巴黎奧運服務選手的精神，首度增設中繼站，設立膳食公寓、物理治療所，以及體能訓練站，提供後勤支援服務，讓選手可以全心投入比賽。

總統強調，這次賽會期間，中國仍然多次打壓台灣代表團，包括要求撤下中繼站懸掛的國旗、試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電。他感謝體育署長鄭世忠在世大運現場坐鎮，並與駐德國代表謝志偉，協同大專體總，分別與德方政府部門及國際大學運動總會交涉得宜，讓賀電頒發以及國旗懸掛，都能夠順利完成，維護選手權益以及國家尊嚴。

總統指出，政府要以運動壯大台灣，「運動部」將在今年9月9日「國民體育日」掛牌成立，未來將是推動國家體育運動政策轉型與升級的關鍵引擎，讓運動成為全民生活的一部分，並強化台灣在國際體壇的競爭力。

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