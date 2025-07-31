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德國冬奧金牌得主遭落石擊中 命喪巴基斯坦山區

中央社／ 巴基斯坦卡普魯31日綜合外電報導
德國籍冬季奧運兩項金牌得主達爾邁爾（Laura Dahlmeier）在巴基斯坦一座山峰遭落石擊中，今天證實身亡。 美聯社
德國籍冬季奧運兩項金牌得主達爾邁爾（Laura Dahlmeier）在巴基斯坦一座山峰遭落石擊中，今天證實身亡。 美聯社

德國籍冬季奧運兩項（biathlon）金牌得主達爾邁爾（Laura Dahlmeier）在巴基斯坦一座山峰遭落石擊中，今天證實身亡。

法新社報導，31歲達爾邁爾的經紀公司在今天發布的聲明中證實她的死訊。經紀公司表示，由於現場危險，「完全沒有辦法」進行救援。

聲明指出，「援救她的行動失敗，這項行動暫停。」

國際冬季兩項聯盟（International Biathlon Union）在聲明中回應道：「蘿拉（Laura）的活力和對生活的熱情感動全世界很多人。」

「她在冬季兩項運動界內外留下的寶貴遺產永遠不會被遺忘，也會持續激勵後世無數的運動員和冒險家。」

達爾邁爾的朋友兼對手、捷克選手索卡洛娃（Gabriela Soukalova）在社群媒體寫道：「這是一個巨大的打擊。蘿拉將永遠活在我心中。」

達爾邁爾團隊在其官方社群頁面發表的聲明指出，意外發生在28日中午左右，地點是海拔5700公尺的喀喇崑崙山脈（Karakoram）萊拉峰（Laila Peak）。

達爾邁爾的登山夥伴在抵達安全地區後發出警報。

當地高級官員穆赫塔（Areeb Ahmed Mukhtar）告訴法新社：「我們確定直升機救援無法進行。」

達爾邁爾的團隊昨天表示，「她被落石擊中」，由於有進一步落石的危險且地處「偏遠」，還沒有人能抵達她的所在位置。

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