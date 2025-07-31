LPGA／英國公開賽開打 兩屆冠軍曾雅妮拚佳績

LPGA年度五大賽最終戰的英國公開賽將於今天下午開打，台灣包括曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸3人參賽；其中兩屆冠軍曾雅妮期望重返榮耀。

總獎金950萬美元（約新台幣2.8億元）的英國公開賽，是美國職業女子高爾夫協會（LPGA）年度五大賽的最後1場，今年移師威爾斯開打，共計144人參賽。

在2010、2011年兩度奪冠的台灣名將曾雅妮靠著歷屆冠軍資格參賽，徐薇淩是靠著LPGA積分榜排名，至於錢珮芸是通過資格賽的考驗，搶進大賽窄門。

曾雅妮在接受中央社記者訪問時表示，很開心能再度回到這個最熟悉的賽事，「我一直以來都很喜歡到英國參賽，球場都很有挑戰性，本周球場設置有它的難度，尤其是開球木桿的落點都有不同程度的障礙。」

為了備戰英國公開賽，曾雅妮特地參加LPGA次級巡迴賽維持手感，她有感而發的提到「次巡賽的資源和條件以及球場位置，真的都跟LPGA差很大，但每位球員還是很努力拚戰，讓我非常感動。」

「台灣一姐」徐薇淩表示「濱海球場的特性就是風非常大，對開球木桿影響很大，尤其蠻多球道都看不到開球的落點，對球員的心理壓力會比較大。」

徐薇淩強調，雖然上週參加了LPGA蘇格蘭公開賽，「但是這2週的天氣、球場設置完全不同，我本來以為可以提前適應，沒想到上週比賽熱得要命，這個星期聽說又剩下不到20度還會下雨。」

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