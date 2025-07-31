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NFL／球季開打前總部發生4死槍擊 腦部傷害問題浮上檯面

中央社／ 洛杉磯30日專電
人們留下鮮花與氣球，悼念槍擊案。 法新社
人們留下鮮花與氣球，悼念槍擊案。 法新社

美式足球是美國最受歡迎的運動，球季每年9月開打。近日在紐約NFL總部發生4死槍擊，槍手在遺書中表達對NFL處理「慢性創傷性腦病變」的不滿，讓聯盟多年備受爭議，關於腦部傷害的問題再度浮上檯面。

位於紐約曼哈頓，職業美式足球聯盟（NFL）總部所在地的大樓，28日發生槍擊案。槍手是27歲的塔穆拉（Shane Tamura），他開槍造成4死1傷之後自戕身亡。

美國媒體報導，槍手在遺書中表達對NFL處理「慢性創傷性腦病變」（CTE）的不滿，遺言說「請研究我的大腦」。

警方表示，塔穆拉曾經是洛杉磯地區一所高中的美式足球員，學生時期曾有多次腦震盪，但無明確紀錄顯示他患有「慢性創傷性腦病變」（CTE）。

CTE是一種頭部經過長期重複撞擊導致的退化性腦部病變，與記憶衰退、情緒失控與憂鬱症等症狀有關。

NFL過去長期迴避腦傷風險議題，直到2016年才首次承認美式足球與創傷性腦病變之間存在關聯，並與數千名前球員達成集體訴訟和解，至今已支付超過15億美元的賠償金。

針對外界對腦震盪與CTE的關注，NFL近年強化安全措施，提升腦震盪的檢測和處理流程，也積極改善裝備，引進安全性更高的軟墊護盔（Guardian Caps），在傳統頭盔外層加裝一層吸震軟墊。

NFL也調整開球規則，減少比賽中的高速衝撞，但專家指出，頭部撞擊的風險還是無法完全根除。

NFL統計，2024賽季的腦震盪通報比前一年減少17%，開球階段的腦震盪案例也較過去3年平均下降43%。不過新賽季即將展開之際，這起針對聯盟總部的槍擊，再度凸顯這項運動長年潛藏的健康風險。

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