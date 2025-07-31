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蒙特婁女網／拍下奧運銀牌 謝淑薇暌違11年參賽開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 歐新社
謝淑薇。 歐新社

3位台灣女將今天在蒙特婁女網賽分頭出擊，率先上場的「一姊」謝淑薇暌違11年造訪就奪下勝利，且是直落2拍下去年奧運奪銀的俄羅斯組合安德烈耶娃（Mirra Andreeva）／施奈德（Diana Shnaider），晉級16強。

夢特婁女網賽屬於WTA 1000分級大賽，單打128籤、雙打32籤，謝淑薇上度參賽已是2014年，當年她和中國「金花」彭帥打進4強；相隔11年回歸，她改搭塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic），還在社群分享這星期教練都在夏季假期，「家裡沒人練球，就來蒙特婁渡（比）假（賽）。」

台塞組合首戰就碰列第5種子的巴黎奧運銀牌，首盤兩組人馬都保住發球局，戰到「搶七」時台塞組合率先破發，驚險以7：4先下一城；第二盤台塞組合雖在第3局遭破，第4局馬上回破，第7局也在遭到破發後隔局回破，加上關鍵第10局突破成功，最終就以6：4打下今年邁阿密奪冠的俄羅斯組合。

另外兩位台灣女將的部分，詹皓晴聯手中國蔣欣玗出戰持外卡的地主克羅斯（Kalya Cross）／姆博柯（Victoria Mboko），海峽組合首盤在兩度破發下以6：3先下一城，第二盤在局數3：5落後下將戰局扳平到「搶七」，且在「搶七」賞給對手得分掛蛋，以7：0搶下勝利。

吳芳嫺和匈牙利史托拉（Fanny Stollar）遭遇美國名將高芙（Coco Gauff）／凱斯勒（McCartney Kessler），首盤也戰到「搶七」，但台匈組合浪費6：4領先，連失4分讓美國組合逆轉，最終以6：7（6：8）、4：6止步首輪。

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羅斯 謝淑薇 吳芳嫺

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