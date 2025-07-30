足球／亞洲最大青足交流盛會！福爾摩沙國際7人制錦標賽今高雄開踢

2025福爾摩沙國際七人制足球錦標賽今在高雄市立楠梓足球場開幕，展開為期5天的賽事，來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓及台灣超過132支隊伍參加，總參賽球員突破6000人，堪稱亞洲規模最大的青少年足球交流盛會。

主辦單位高市運發局表示，這場賽事涵蓋U8至U16年齡層，參賽選手中不乏來自西班牙知名青訓體系的年輕新星，西班牙職業隊青訓梯隊也受邀來台參賽，為台灣本土足球俱樂部提供與世界級選手交流的珍貴機會。

不僅如此，西班牙足球甲級聯賽與球場管理業者柏文健康事業同步舉辦國際座談會，以「跨國界的人才培育計畫」為題，邀請西班牙、日本的教練分享實務經驗與訓練理念。

西班牙足球教練卡迪斯與赫塔菲分享，西班牙每天訓練約兩小時，重視基礎體能與技術結合，依照球員的年紀因材施教，制定屬於自己的訓練系統；日本教練若杉拓哉、打越敬洋則說，高度重視戰術細節與技術磨練，同時要求課業表現，對青少年採取嚴謹的訓練態度。

西甲香港區代表李冠熹指出，目前西甲在55個國家推動近840項青訓計畫，透過西甲學院國際青訓部門，整合西班牙各大俱樂部青訓系統，從基礎訓練、技術提升到專業選手養成，未來將計畫深耕亞洲。

李冠熹表示，台灣孩子的天賦並不遜於他國，但目前仍需整合資源、建立系統化青訓架構，讓更多孩子真正愛上足球，並擁有穩定成長的環境。

西甲聯賽大中華區執行副總裁孫至誠表示，此次在高雄與多國教練深度交流，是推動國際合作的重要契機，為台灣青訓注入更多實務經驗與國際視野；柏文執行副總陳瑞杰說，這場賽事將台灣納入國際足球版圖，逐步邁向亞洲具指標性的青少年足球賽事。

高市府秘書長郭添貴開幕式強調，高雄市從青訓、場地改善到爭取企業投入，就是希望從基層扎根、從城市出發，讓孩子在地也有夢想與舞台，盼透過國際足球賽事，讓世界看見台灣的熱情與潛力。 2025福爾摩沙國際7人制足球錦標賽在高雄市舉行。記者郭韋綺／翻攝 西班牙足球甲級聯賽與球場管理業者柏文健康事業同步舉辦國際座談會。記者郭韋綺／翻攝 2025福爾摩沙國際7人制足球錦標賽今起至8月3日於高雄國家體育場、高雄市立楠梓足球場及高雄大學足球場開踢。記者郭韋綺／翻攝

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