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足球／Formosa 7s青少年錦標賽開踢 展現各國青訓實力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天開踢，各國勁旅展現不同足球文化。圖／柏文事業股份有限公司提供
2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天開踢，各國勁旅展現不同足球文化。圖／柏文事業股份有限公司提供

由柏文健康事業主辦的「2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽」，今天在高雄楠梓文中足球場隆重揭幕，首日賽事即呈現高水準對決，也展現各國青訓實力與足球文化差異。

其中U13組別Kaohsiung Attackers FC 7：0 大勝喬治足球俱樂部，在地俱樂部強隊Kaohsiung Attackers FC展現壓倒性實力，開賽僅5分鐘即由前鋒攻入首球，成功掌控比賽節奏。全場透過後場發動進攻與多點傳導，將西甲戰術發揮淋漓盡致，對手難以組織反擊。攻勢如潮，一路擴大比分，終場以7：0完勝，展現本土球隊在國際賽場的高度競爭力。

而從西班牙遠道而來的Cadiz CF，U12組別在台灣首場賽事對戰BT SPIRIT閃電羊，Cadiz CF展現紮實技術底蘊與戰術素養。開賽即全面壓制台灣在地球隊BT SPIRIT，雖前8分鐘未能破門，但靠著快速傳導與場上靈活判斷，在對手體力消耗下逐漸建立優勢。第8分鐘後打破僵局，並持續擴大戰果，全場以6：0收下勝利，完美演繹西班牙青訓實力。

2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，今天起至8月3日為期五天，三地同時開踢，預計進行近百場精彩賽事。主辦方柏文健康事業期望透過舉辦國際賽事，提供台灣與亞洲地區青少年球員國際實戰經驗，推動足球文化交流與青訓發展，為未來亞洲足球注入更多動能。

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喬治 西甲

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