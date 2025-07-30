排球／亞洲東區錦標賽14人名單出爐 張育陞赴日缺席

中華民國排球協會今天公布中華男子與女子排球代表隊參加2025年亞洲東區排球錦標賽的14人名單。本次名單在剛結束的世界大學運動會中華隊分別拿下男、女第六名佳績的基礎上進行調整，整體陣容配置仍以2026名古屋亞洲運動會為最終目標進行戰力布局。

男子代表隊方面，張育陞因將返歸所屬職業球隊備戰新賽季，未列入本次名單，舉球員則選入台灣師大林嘉偉及大仁科大陳裕仁；女子隊方面，廖苡任回歸14人名單，舉球員部分則加入台電洪家瑤。可見男、女排在舉球員配置上皆有所調整，為備戰明年亞運賽事戰術與實戰預作準備。

男子代表隊成員有許睿恩、林嘉偉、陳裕仁、蘇逢澤、陳佑誠、汪秉勳、甘茂宏、李俊佑、曾茂聰、温逸凱、張祐晨、李元、劉昱麟和陳恩得；女子隊成員有廖苡任、洪家瑤、劉雙菱、蔡幼群、許菀芸、許恆芸、甘可慧、翁梓勻、葉于雯、張稦豈、陳潔、簡翊雯、林其蓉和邱詩晴。

2025年亞洲東區男子排球錦標賽將於8月19日至24日，在中國張家港舉行；女子賽事則訂於8月26日至31日香港登場。

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