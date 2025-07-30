中國試圖搶世大運賀電 體育署重申中方無權干涉

針對日前在萊茵魯爾世大運有中國人士試圖搶走台灣奪牌選手賀電，體育署今天透過聲明指出，中國不斷將奧會模式範圍無限上綱，並強調中國無權干涉台灣頒發賀電。

日前台灣跆拳道代表隊在萊茵魯爾世大運勇奪男子團體銀牌，沒想到在教育部體育署官員賽後準備頒發賀電恭喜選手時，出現中國人士試圖搶走賀電的狀況，甚至與台灣媒體推擠並口角，消息一出立刻引發外界熱議。

然而中國大陸國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上指出，任何國際運動賽事都需要全面準確執行奧會模式，不應該出現違背奧會模式的「名、旗、歌、徽、材料、標示、口號」。

對此體育署透過聲明重申，中華奧林匹克委員會於1981年與國際奧林匹克委員會簽署「洛桑協議」，稱為「奧會模式」，是台灣參與國際運動事務的依據，同時說明歷年參與國際運動賽事均確實遵守奧會模式，但奧會模式應僅限於運動領域，中國不應在其他領域要求適用。

體育署提到，中國人士干擾賀電頒發、搶奪物品的行為，已先違反運動精神與國際禮儀，並點出自1981年洛桑協議後，中國就不斷將奧會模式範圍無限上綱。體育署表示，台灣頒發賀電給獲獎選手是代表團的內部事務，「中國無權干涉」。

體育署強調，中華民國為主權獨立國家，國家名稱及主權不容置喙，並再次呼籲中國勿藉運動賽事矮化台灣及進行統戰宣傳，才有助於兩岸良性互動。

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