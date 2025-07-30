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高球／LPGA英國女子公開賽將登場 曾雅妮修正推桿再挑戰

中央社／ 台北30日電
曾雅妮。曾雅妮臉書
曾雅妮。曾雅妮臉書

LPGA年度5大賽最後一戰的英國女子公開賽將於明天登場，過去曾兩度奪冠的台灣高爾夫「微笑球后」曾雅妮表示，今年改為左手推桿後自評手感不錯，希望繳出好表現。

總獎金950萬美金（約新台幣2.8億元）、歷史悠久的美國職業女子高爾夫協會（LPGA）英國女子公開賽，即將於明天點燃戰火，同時是賽史首度移師至威爾斯（Wales）舉行，而台灣共有3名女將順利躋身會內賽，包含前世界球后曾雅妮、徐薇淩及錢珮芸。

其中，曾雅妮過去曾於2010、2011年完成英國女子公開賽2連霸，目前仍在高爾夫球賽場奮鬥的她，如今以前冠軍身分再度挑戰，她在接受媒體採訪時提到，現在改用左手推桿後，手感方面好很多，感覺看見一線曙光，因為去年就是敗在推桿無法有效發揮，「希望今年能有更好的表現。」

依據過往在英國女子公開賽征戰的經驗，曾雅妮分析，必須發揮一點想像力，不要被平常打球習慣限制住，並評估策略上得保守出擊，但只要有進攻機會也不能輕易放過，「因為風很大，所以有機會就要積極進攻。」

迎接生涯第9次的英國女子公開賽，徐薇淩則表示，需要一點時間適應風勢、心理上的挑戰，期許在比賽中自信打出每顆球，並透露今年參賽並未給自己設定名次、桿數目標，「太在意名次、成績，表現反而不如預期，所以現在就是專注在每一次揮桿的表現上。」

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高爾夫 曾雅妮 徐薇淩

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