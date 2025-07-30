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足球／Formosa 7s錦標賽開幕 高雄躍升青少年足球新樞紐

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柏文健康事業舉辦的2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天在高雄楠梓文中足球場盛大舉行。圖／大會提供
柏文健康事業舉辦的2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天在高雄楠梓文中足球場盛大舉行。圖／大會提供

致力將台灣打造為亞洲國際青少年足球賽事交流中心，柏文健康事業舉辦2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，賽事於7月30日至8月3日在高雄楠梓文中足球場盛大舉行，來自西班牙、日本、香港、澳門、菲律賓等地區與國家，及台灣各地區最優秀之足球俱樂部青訓隊伍齊聚高雄，共同打造亞洲最具規模與水準的足球交流平台。

2025 Formosa 7s足球錦標賽涵蓋U8至U16年齡組，來自全球頂尖俱樂部隊伍來台競技，展現青少年足球的無限潛力與競技精神。高雄市府祕書長郭添貴親臨現場，為本屆賽事揭開序幕，並肯定本賽事在促進國際體育交流、強化在地運動實力以及推廣青少年足球方面的積極意義。

郭添貴表示，「我們致力打造體育友善城市，透過國際級賽事舉辦，不僅能讓更多年輕選手勇敢逐夢，也讓世界看見台灣足球的熱情與潛力。」本次賽事為國內首創，以高水準規劃與國際邀請制形式舉辦，盼以體育為橋樑，讓高雄成為「亞洲青少年足球訓練與競賽中心」。

柏文健康事業舉辦的2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天在高雄楠梓文中足球場盛大舉行。圖／大會提供
柏文健康事業舉辦的2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽今天在高雄楠梓文中足球場盛大舉行。圖／大會提供

2025年Formosa 7s國際青少年足球錦標賽於今日盛大登場，活動吸引來自全台及海外共132支青少年足球隊參賽，其中包含96支來自外縣市及國外隊伍，以及36支高雄市代表隊。

參賽選手總人數達2500人，連同教練、家長與隊職員等隨行人員，活動總規模突破1萬人，為高雄帶來熱絡運動觀光人潮。本賽事為期5天4夜，眾多隊伍選擇在高雄住宿、用餐與觀光消費。根據主辦單位估算，活動期間整體觀光與商業消費效益預計超過1.05億元，對地方旅宿、餐飲、交通及相關產業挹注可觀收入。

柏文健康事業表示，Formosa 7s作為亞洲地區具指標性的青少年足球賽事，不僅提供年輕球員交流競技平台，也有效結合運動與觀光，提升高雄城市國際能見度。高雄市政府亦全力協助賽事舉辦，並透過各項配套措施，展現高雄友善、熱情與運動城市的魅力。

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