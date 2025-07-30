快訊

獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

澳門羽賽／台灣第1女雙謝洪配 宰中國組合闖頭關

中央社／ 記者陳容琛台北30日電
謝沛珊/洪恩慈（左）。新華社
謝沛珊/洪恩慈（左）。新華社

BWF超級300系列的澳門羽球公開賽，台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈今天首輪僅花費35分鐘，就以直落二擊敗中國組合丁柯蕴、沈詩瑤，晉級女雙次輪。

曾在今年5月世界羽球聯盟（BWF）台北羽球公開賽攜手摘下后冠的「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈，目前世界排名第12，是台灣第1女雙組合，兩人本週前進澳門羽球公開賽，並榮膺女雙第2種子，今天在首輪與中國組合丁柯蕴、沈詩瑤迎來生涯首度正面交鋒。

謝沛珊、洪恩慈在首局一開始陷入亂流，甚至一度處於4分落後，所幸「謝洪配」及時找到節奏，回敬一波8比1攻勢逆轉比分，在守住領先優勢情況下，以21比18先馳得點。

驚險搶下首局後，謝沛珊、洪恩慈在次局勢如破竹，開局就手握大幅度領先，並以11比5進入技術暫停，而且持續擴大分差，終場再以21比12取勝，如願闖過女雙頭關，接下來「謝洪配」將與馬來西亞組合鍾舒卉、陳心瑀爭取女雙8強門票。

另外，剛結束德國萊茵魯爾世大運的羽球女將宋祐媗，這次在澳門公開賽持續與許雅晴攜手，兩人高居女雙第6種子，在通過首輪考驗後，下一戰將對戰美國組合勞倫．林（Lauren Lam）、艾莉森．李（Allison Lee）。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球

延伸閱讀

澳門羽賽／李芳任、李芳至擊敗印尼組合 晉男雙16強

大陸羽賽／37分鐘就拍退泰國球王 周天成直落二晉級4強

中國羽賽／李佳豪錯過3賽點出局 林俊易馬拉松大戰不敵丹麥名將

世大運／強勢退俄羅斯組合 寶島女雙勇闖網球女雙金牌戰

相關新聞

美網／混雙14組參賽陣容公佈 有大威沒小薇

45歲的美國傳奇網壇女將大威廉絲（Venus Williams）重回賽場，今天還獲得美網頒發的混雙外卡，下月將和同胞奧普...

足球／Formosa 7s錦標賽開幕 高雄躍升青少年足球新樞紐

致力將台灣打造為亞洲國際青少年足球賽事交流中心，柏文健康事業舉辦2025 Formosa 7s青少年足球錦標賽，賽事於7...

澳門羽賽／台灣第1女雙謝洪配 宰中國組合闖頭關

BWF超級300系列的澳門羽球公開賽，台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈今天首輪僅花費35分鐘，就以直落二擊敗中國組合...

澳門羽賽／李芳任、李芳至擊敗印尼組合 晉男雙16強

BWF超級300的澳門羽球公開賽今天進行首日賽事，台灣「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至在男雙首輪32強，以21比13、21...

武動全能體育嘉年華9月登場 千萬YouTuber奇軒站台

2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動館登場，今天記者會邀請台灣首位千萬YouTuber奇軒為活動站台，...

跑者可自選明星配速員 RUN for 99半馬破百挑戰賽11月登場

為了帶著所有跑者們一同挑戰個人極限，國內知名補給品牌UP Sports與舉辦賽事經驗豐富的LAVA SPORTS鐵人三項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。