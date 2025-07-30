澳門羽賽／台灣第1女雙謝洪配 宰中國組合闖頭關

BWF超級300系列的澳門羽球公開賽，台灣第1女雙「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈今天首輪僅花費35分鐘，就以直落二擊敗中國組合丁柯蕴、沈詩瑤，晉級女雙次輪。

曾在今年5月世界羽球聯盟（BWF）台北羽球公開賽攜手摘下后冠的「謝洪配」謝沛珊、洪恩慈，目前世界排名第12，是台灣第1女雙組合，兩人本週前進澳門羽球公開賽，並榮膺女雙第2種子，今天在首輪與中國組合丁柯蕴、沈詩瑤迎來生涯首度正面交鋒。

謝沛珊、洪恩慈在首局一開始陷入亂流，甚至一度處於4分落後，所幸「謝洪配」及時找到節奏，回敬一波8比1攻勢逆轉比分，在守住領先優勢情況下，以21比18先馳得點。

驚險搶下首局後，謝沛珊、洪恩慈在次局勢如破竹，開局就手握大幅度領先，並以11比5進入技術暫停，而且持續擴大分差，終場再以21比12取勝，如願闖過女雙頭關，接下來「謝洪配」將與馬來西亞組合鍾舒卉、陳心瑀爭取女雙8強門票。

另外，剛結束德國萊茵魯爾世大運的羽球女將宋祐媗，這次在澳門公開賽持續與許雅晴攜手，兩人高居女雙第6種子，在通過首輪考驗後，下一戰將對戰美國組合勞倫．林（Lauren Lam）、艾莉森．李（Allison Lee）。

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