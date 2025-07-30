美網／混雙14組參賽陣容公佈 有大威沒小薇

45歲的美國傳奇網壇女將大威廉絲（Venus Williams）重回賽場，今天還獲得美網頒發的混雙外卡，下月將和同胞奧普卡（Reilly Opelka）攜手，在新賽制中爭取冠軍獨享的1百萬美金的高額獎金。

今年美網將混雙賽事獨立到8月19日和20日舉行，只有16組選手能參賽，今天公布14組參賽選手包括8組直接以單打排名取得的組合，以及6組拿到外卡的選手。

外卡名單除了網壇緋聞組合西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），大威廉絲也成矚目焦點。目前公佈的14組選手並沒我國「一姐」謝淑薇。

45歲的大威已經超過一年沒有出賽紀錄，上一場比賽已是2024年3月的邁阿密女網賽，但她也沒發表退役宣言，本月更在華盛頓女網賽重出江湖，且單、雙打都進帳一勝。

今年美網將於8月24日點燃戰火，生涯握有7座大滿貫單打金盃、14座女雙冠軍的大威，很有可能也獲得美網單打外卡。混雙最後兩組外卡將在近期公布，單打外卡預期將在8月11日公告。

重回網壇的大威，下月的辛辛那提公開賽也獲得外卡。

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