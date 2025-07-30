快訊

台灣關稅是15%左右？彭博：川普已給「最佳稅率」 要求比日本投資更多

西南氣流雨彈炸山區 嘉縣府宣布山區5鄉停班停課

文湖線開了近30年才狂出包？專家指相當有可能 耗損恐更快

美網／混雙14組參賽陣容公佈 有大威沒小薇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

45歲的美國傳奇網壇女將大威廉絲（Venus Williams）重回賽場，今天還獲得美網頒發的混雙外卡，下月將和同胞奧普卡（Reilly Opelka）攜手，在新賽制中爭取冠軍獨享的1百萬美金的高額獎金。

今年美網將混雙賽事獨立到8月19日和20日舉行，只有16組選手能參賽，今天公布14組參賽選手包括8組直接以單打排名取得的組合，以及6組拿到外卡的選手。

外卡名單除了網壇緋聞組合西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），大威廉絲也成矚目焦點。目前公佈的14組選手並沒我國「一姐」謝淑薇。

45歲的大威已經超過一年沒有出賽紀錄，上一場比賽已是2024年3月的邁阿密女網賽，但她也沒發表退役宣言，本月更在華盛頓女網賽重出江湖，且單、雙打都進帳一勝。

今年美網將於8月24日點燃戰火，生涯握有7座大滿貫單打金盃、14座女雙冠軍的大威，很有可能也獲得美網單打外卡。混雙最後兩組外卡將在近期公布，單打外卡預期將在8月11日公告。

重回網壇的大威，下月的辛辛那提公開賽也獲得外卡。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

美網 大威廉絲 阿爾卡拉斯

延伸閱讀

蘇澳之光！楊筑云世大運羽球混雙奪金宜蘭第一人 鎮長貼紅榜祝賀

世大運／拍退陳政寬／許尹鏸 吳軒毅／楊筑云羽球混雙摘金

世大運／吳軒毅、楊筑云拍退大陸組合 羽球混雙確定包辦金銀銅

世大運／黃愉偼拍退香港好手 史上第二位挺進桌球女單金牌戰

相關新聞

美網／混雙14組參賽陣容公佈 有大威沒小薇

45歲的美國傳奇網壇女將大威廉絲（Venus Williams）重回賽場，今天還獲得美網頒發的混雙外卡，下月將和同胞奧普...

澳門羽賽／李芳任、李芳至擊敗印尼組合 晉男雙16強

BWF超級300的澳門羽球公開賽今天進行首日賽事，台灣「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至在男雙首輪32強，以21比13、21...

武動全能體育嘉年華9月登場 千萬YouTuber奇軒站台

2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動館登場，今天記者會邀請台灣首位千萬YouTuber奇軒為活動站台，...

跑者可自選明星配速員 RUN for 99半馬破百挑戰賽11月登場

為了帶著所有跑者們一同挑戰個人極限，國內知名補給品牌UP Sports與舉辦賽事經驗豐富的LAVA SPORTS鐵人三項...

滑輪溜冰／台灣「琍琍姊妹花」技驚四座 勇奪亞洲盃三面獎牌

2025年第20屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽近日於南韓堤川市隆重舉行，吸引包括伊朗、日本、南韓、中國大陸、印度、台灣等多國代表...

羽球／巴黎奧運奪冠即將滿周年 王齊麟：心態從小弟變成大哥了

兩屆奧運羽球金牌得主王齊麟，於今天上午出席為教育發聲，台灣知識庫暨大碩教育攜手中華未來學校教育學會，共同啟動《會考制霸》教材公益捐贈計畫，將價值上千萬的500套教材送入全台百所國中，落實教育平權的活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。