澳門羽賽／李芳任、李芳至擊敗印尼組合 晉男雙16強
BWF超級300的澳門羽球公開賽今天進行首日賽事，台灣「雙胞胎兄弟檔」李芳任、李芳至在男雙首輪32強，以21比13、21比14擊敗印尼組合英德拉、喬亞金，順利挺進16強。
李芳任、李芳至在今年7月初拿下超級300等級的加拿大公開賽男雙冠軍，目前世界排名第20，生涯首度對壘世界排名第103的英德拉（Raymond Indra）、喬亞金（Nikolaus Joaquin）。
儘管雙方是首度交手，但李芳任、李芳至首局在7比7後就逐漸拉開差距，並在11比10技術暫停過後，拉出一波6比1攻勢奠定勝基，如願拿下首局。
第2局李芳任、李芳至開始摸清對手球路，開賽3比3平手後就取得優勢，靠著2人招牌的出色平抽擋取得領先，並在9比8時再打出9比1攻勢，如願直落二收下比賽勝利。
此次澳門羽球公開賽男雙賽事，台灣共4組人馬參賽，今天除了「李氏兄弟」出賽外，另組台將組合何志偉、黃睿璿也直落二擊敗對手晉級16強，巧合的是，這2組人馬將於16強上演台灣內戰。
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