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武動全能體育嘉年華9月登場 千萬YouTuber奇軒站台

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動館登場。記者劉肇育／攝影
2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動館登場。記者劉肇育／攝影

2025武動全能體育嘉年華將於9月20日在板橋第一運動館登場，今天記者會邀請台灣首位千萬YouTuber奇軒為活動站台，中華民國體育總會會長葉政彥指出，武術是我國文化的重要資產，並以此為發想而舉辦武動全能體育嘉年華活動，也希望讓國人知道，運動不只是觀賞，更是一種生活模式。

由中華民國體育總會主辦的2025武動全能體育嘉年華，今年以「武動全能」為主題，持續推動全民運動不遺餘力，活動現場將特別設計多項寓教於樂的體驗項目，邀請民眾一同感受傳統與現代融合的運動魅力。

今天記者會也邀請奇軒為活動站台，他透露自己從小就相當熱愛武打片，並在國中時加入武術社團展開習武之路，「其實我從小就很沒有自信，在練武術的過程中我也不斷懷疑自己，這樣練是正確的嗎？但在那段懷疑自己的階段，我遇到很多很棒的教練，除了教導技術外也給予我很多鼓勵，提升了我的自信。」

葉政彥表示，今年國民體育日除延續歷年活力形象外，特別強化在精神、內心與社會各界連結，吸引眾多民眾參與，未來也將持續擴大推廣，打造兼具文化、教育與運動價值的全民盛會。

配合9月9日國民體育日，希望向民眾傳達，不論年齡或職業每個人都應該保持定期運動的習慣，以維持身心健康，活動當天除了邀請專業團隊表演給民眾觀賞外，也將設置「詠春木人樁體驗」、「投壺互動遊戲」等傳統武術與古代遊戲活動，不僅能讓參與者親身感受經典文化，更能在遊戲中提升肢體協調與專注力。

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