跑者可自選明星配速員 RUN for 99半馬破百挑戰賽11月登場

為了帶著所有跑者們一同挑戰個人極限，國內知名補給品牌UP Sports與舉辦賽事經驗豐富的LAVA SPORTS鐵人三項公司共同舉辦RUN for 99半馬破百挑戰賽，與來自國內13個知名跑團、超過40位明星配速員，一同與跑者完成半馬破百的人生挑戰。

2025 RUN for 99半馬破百挑戰賽，將於11月9日於大家熟悉的馬場町紀念公園開跑。這是一場非常特殊、不競技，但希望大家一齊達成目標的賽事；共分為想要半馬（21.0975km）挑戰100分以內跑完的PRO 100組，以及挑戰90分、專為積極女力而設置的PRO 90組，報名自即日起至8月31日止。

賽事最基本、也是眾多跑者躍躍欲試，挑戰半馬100分以內完成的PRO 100組，將由即將在九月參與2025 WMTRC西班牙越野跑世錦賽的國手江晏慶帶領國內13個知名跑團、超過40位明星配速員一同陪跑者「破百」。跑者在最初報名時就可挑選陪跑員，讓來自包含DHRC夢想高飛跑團、愛跑者、曙光跑團、耕跑團、閃耀跑團等銳跑者們，在半馬路程上陪伴並激勵自己繼續向前，也是台灣路跑界的首次創舉。

去年由UP Sports主辦的「前進百傑」BREAK 100活動，不只成功協助多位女性跑者完成跑入馬拉松女子百傑的榮耀，更見證了路跑女力興盛的榮景。RUN for 99 PRO 90組特別號召四位頂尖女子菁英選手擔任配速員，包含國民女神雷理莎、臺北馬國內女子冠軍陳逸寧、世壯運10km、半馬皆掄元的蘇鳳婷、和近期活躍的新生代跑者劉聿欣，期許透過經驗的傳承，帶領更多認真的女孩一起跨出舒適圈。

身為明星配速員之一的雷理莎表示，「能在跑道上看見越來越多女性是我一直以來的願望。對我來說，不是只有白白香香、溫柔體貼才是女生該有的樣子，女生也可以在運動領域上很強很倔強，跑步這件事帶來的意義是不分男女的。」

身為PRO 90女子組的配速員，雷理莎想特別跟這些參與挑戰的勇敢女孩們說：「半馬Sub90不是一件簡單的事，但妳鼓起勇氣挑戰，它就會化為妳的信念，在遇到困難時讓妳依然相信自己。因為這不只是一串成績數字，而是塑造全新的妳，那個妳想做到，就會做到的妳。」

Run for 99挑戰賽的起終點皆位於馬場町紀念公園，出發後沿著河濱公園向北，通過大台北經典地標大稻埕和TAIPEI的標誌打卡點，於北方的海光公園折返並原路返程，整體賽道平緩無轉彎，並不有太多對於配速節奏的挑戰。

賽事去程北上可能會碰到些許的逆風，這時請緊跟著強大的配速員，利用他們的身形擋掉風的影響；回程進入下半場，跑者們可能開始感到吃力，這時不妨將目光往左看，欣賞冬日朝陽灑在淡水河上，和周遭跑友互相打氣，終點即將在前方。

回到馬場町紀念公園，過去曾是日治時期的練兵場，現在成為台北市民休憩的場所，擁有整潔寬闊的腹地和草原，簡單梳洗完即可逛逛現場的攤位、和朋友在草地上野餐分享賽事的經歷，當然也別忘記參加抽獎，把最大獎GARMIN Instinct 3 AMOLED帶回家。 2025 RUN for 99半馬破百挑戰賽，將於11月9日於大家熟悉的馬場町紀念公園開跑。圖／主辦單位提供

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