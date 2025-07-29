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滑輪溜冰／台灣「琍琍姊妹花」技驚四座 勇奪亞洲盃三面獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
妹妹黃敏琍直排花式青女組銀牌。圖／中華民國滑輪溜冰提供
妹妹黃敏琍直排花式青女組銀牌。圖／中華民國滑輪溜冰提供

2025年第20屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽近日於南韓堤川市隆重舉行，吸引包括伊朗、日本、南韓、中國大陸、印度、台灣等多國代表隊參賽，並特別邀請澳洲共襄盛舉，成為亞洲滑輪運動年度盛事。台灣代表隊表現亮眼，其中「琍琍姊妹花」黃海琍與黃敏琍攜手為中華隊奪得1金、1銀、1銅，寫下令人振奮的國際戰績。

姊姊黃海琍，目前就讀北一女中高二，於花式自由型青少女組表現出眾，自短曲起一路領先，長曲更化身為《英雄聯盟》角色「魔甘娜」，以氣勢磅礴的音樂〈I’m Still Here〉搭配高難度跳躍與滑行技巧震撼全場，最終總分遙遙領先奪下金牌。

妹妹黃敏琍，就讀明德國中，為台灣少見同時挑戰直排花式與自由型雙項目的全能型選手。她先於直排花式青女組中對抗地主強敵南韓選手，勇奪銀牌；翌日再以動畫電影《龍與雀斑公主》為主題造型，優雅詮釋〈Lend Me Your Voice〉一曲，展現流暢舞姿與穩健動作，榮獲自由型少女組銅牌。

本屆賽事中，雖各國未全員參與每項賽事，但競爭仍激烈，尤其自由型項目對音樂性、技巧與創造力皆有極高要求。台灣琍琍姊妹能在多國選手中脫穎而出，展現不凡實力與藝術天賦，為中華隊爭光。

除了體育成就，姊妹倆在學業上也不容小覷。黃敏琍笑稱：「一開學就要模考了，比完賽馬上瘋狂補進度。」展現運動員的堅毅精神；黃海琍則說：「升上高二會更忙，但我期待繼續當時間管理大師。」琍琍姊妹以實力與毅力寫下屬於台灣青少年的感動篇章，未來也將持續代表中華隊征戰國際舞台。

姊姊黃海琍長曲化身為《英雄聯盟》角色「魔甘娜」摘下花式自由型青少女組金牌。圖／中華民國滑輪溜冰提供
姊姊黃海琍長曲化身為《英雄聯盟》角色「魔甘娜」摘下花式自由型青少女組金牌。圖／中華民國滑輪溜冰提供

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