羽球／巴黎奧運奪冠即將滿周年 王齊麟：心態從小弟變成大哥了

兩屆奧運羽球金牌得主王齊麟，於今天上午出席為教育發聲，台灣知識庫暨大碩教育攜手中華未來學校教育學會，共同啟動《會考制霸》教材公益捐贈計畫，將價值上千萬的500套教材送入全台百所國中，落實教育平權的活動，他在會中提及自己因父親是老師因素，所以自小就熟背一些古文詩辭，同時也在比賽時都不忘學習之事，讓人看見他不同的一面；此外，提及巴黎奧運即將奪金滿周年，這一年的轉變，他說除了自己身分的改變之外，也從過去被李洋帶領的小老弟，變成帶領新搭檔學弟邱相榤的老大哥，現在終於能體會當時李洋的心態了。

王齊麟提到最近才跟李洋討論去年比賽情況，「時間好快，一年就這樣過了。」他更說，「這一年轉變，過去比賽都是李洋主導比較多，現在我帶學弟，我就要控制比較多場面，網前處理就會比較多，就可以理解過去李洋場上打球時，會有一些情緒出現。」

「現在我在比賽時也會出現一些情緒，因為我選擇繼續打下去，相信這些都可以讓我可以變得更好，也希望把學弟們帶起來，讓他們能突破我們的成績。」

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