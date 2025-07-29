結合SUP立式划槳創新賽事 青草湖環湖小鐵人趣味賽8月16日登場　

新竹市政府今舉辦「2025青草湖環湖小鐵人趣味賽」記者會，正式宣布活動將於8月16至17日登場，延續去年廣受歡迎的熱潮，市府說，去年首度在青草湖舉辦小鐵人賽獲得熱烈迴響，今年特別結合青草湖的自然環境與地形特色，持續規畫融合環湖跑步與SUP立式划槳的創新賽事，讓參賽者在運動挑戰中，也能深刻體驗青草湖的獨特魅力。

市府說，今年活動全面升級，結合運動挑戰、親子互動、生態教育與永續理念，活動涵蓋環湖路跑、Pushbike 兒童滑步車賽、水上氣墊挑戰、SUP 體驗、水上鋼鐵人體驗等精彩項目，同時還有湖畔音樂會、在地市集、生態走讀等永續行動，讓市民在充滿自然與歡樂的氛圍中，享受一場兼具運動、休閒與教育意義的週末假期。

新竹市政府今舉辦「2025青草湖環湖小鐵人趣味賽」記者會，正式宣布活動將於8月16至17日登場。記者王駿杰／攝影

城銷處表示，青草湖不僅是竹市珍貴的自然資產，更是城市行銷的重要據點。此次活動特別融入「永續、生態、運動、親子」四大元素，讓參加者不只是來參與活動，更能體驗環境教育、感受在地文化，進一步強化對青草湖的認同與情感連結。期望藉由這樣的活動，讓青草湖成為「會呼吸、會說故事」的城市地標。

城銷處指出，這次活動提供豐富超值的參賽禮，凡報名參加活動，於現場報到後即贈送「湖光禮包」一份，內含活動紀念 T 恤、環保保溫提袋、運動冷感巾、防水小包與專屬設計的漁夫帽，兼具實用性、時尚感與收藏價值，讓參加者將湖光山色的美好記憶一併帶回家。

另外，為期兩天的活動不僅有小鐵人趣味賽，更規畫音樂表演、美食市集及多項互動體驗，打造充滿運動氣息與文化氛圍的夏日水陸嘉年華。欲了解更多活動報名資訊請至報名網頁(Beclass 網址)以及追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁。(https://www.facebook.com/seeinghsinchu)

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