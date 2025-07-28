路跑／2026 金門馬拉松一月開跑 戰地風情迎跑者

邁入第19屆的「2026金門馬拉松」將於明年1月24日到 25日於金門盛大舉辦，賽事由金門縣政府主辦，號召全台與海內外跑者齊聚戰地島嶼、挑戰自我。

本屆金門馬拉松延續近年雙日賽事安排，今天已開放競賽組和休閒組報名 。1月24日率先由健康休閒組於金城田徑場起跑，參賽名額上限7000人；1月25日進行競賽組賽事，將從金馬聯合服務中心前廣場出發，總參賽人數上限為8800 人，其中全馬組2000 人、半馬組3300人、路跑組3500人。

今年全馬路線進行優化微調，由金馬聯合服務中心前廣場出發，先往金門西南區方向跑，再逆時針繞行島嶼一圈，經過瓊林聚落、慈湖、伯玉路沿線、環島南路戰備坑道區段、雙鯉湖與慈湖周邊自然景觀區，再回到起終點。

此賽道自2008年首屆以來即通過WA／AIMS國際認證，2026年因應路線調整，也將於8月重新丈量申請認證，且新路段更趨平緩，有助跑者締造佳績。

今年全馬關門時間由原本7小時調整為6.5小時，在保有對初馬友善程度的同時，激勵選手挑戰個人最佳成績，選手抵達終點後還有富有地方特色的完賽禮，競賽組可獲得精美完賽獎牌、大浴巾與限量瓷瓶裝紀念酒；健跑與健走組完賽者則能領取300毫升小瓶紀念酒，並享用賽後提供的在地風味餐。

為鼓勵更多跑者勇敢挑戰全程馬拉松，大會特別推出「初馬號碼布」申請服務，首次參與全馬的選手，在完成報名後即可透過線上登記，獲得專屬識別號碼布，方便賽道沿線志工與加油民眾辨識並熱情打氣，陪伴初馬跑者不孤單地完成人生第一場馬拉松。此外，前300名成功登記「初馬號碼布」的跑者，將再獲得由金門酒廠精心推出的「專屬初馬紀念酒」一瓶。

賽事也將首度設立「選手姓名牆」，讓每位參賽者的名字成為賽事的一部分，創造儀式感與拍照打卡的新亮點，強化跑者對賽事的情感連結與參與感。同時，本屆將賽事導入全新智慧服務，推出AI客服小幫手功能，提供 24 小時線上即時應答，協助選手解決報名、交通、領物、賽事規則等常見問題，提升整體參賽體驗與服務品質。

今天記者會中，金門縣政府教育處處長說明，金門最大特色就是軍事元素，這些金門的獨特樣貌將在賽道上完整呈現，「2026 年金門馬拉松更進一步進行賽道優化，目的就是幫助跑者創造 PB 新高。我們累積了十幾年的辦賽經驗，此次再度回到金門最平、最直、最寬的伯玉路段，相信所有跑者都能在這條路上體驗到前所未有的暢快與突破。」

金門縣田徑運動委員會主委暨金門縣議員蔡其雍特別感謝長期支持金門馬拉松的贊助商，他說：「不管是初賽或是馬拉松前輩，金門馬拉松都是一場難得的賽事，是挑戰自我、追求更好成績的絕佳舞台。歡迎大家來到金門挑戰自己！」

面對往年「一票難求」的機位需求，金門縣政府將如往年向民航局與航空公司協調，研擬加開班機以疏運參賽人潮，請跑者持續關注金門馬拉松粉絲專頁，掌握最新航班與交通資訊。

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