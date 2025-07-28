金門馬拉松／2026年1月登場 賽道結合戰地與自然風光

第19屆2026金門馬拉松將在1月24日及25日登場，邀全台與海外跑者齊聚戰地島嶼、挑戰自我，體驗結合歷史戰地與自然景觀的獨特賽道。

易飛網今天發布新聞稿表示，第19屆金門馬拉松延續近年雙日制安排，明年1月24日由健康休閒組率先於金城田徑場開跑，參賽名額上限為7000人；1月25日為競賽組登場，自金馬聯合服務中心前廣場出發，總參賽人數上限為8800人，其中包括全馬組2000人、半馬組3300人、10公里路跑組3500人。

易飛網指出，今年全馬路線進行優化調整，自起點出發後，沿金門西南區前進，再逆時針繞行全島，經過瓊林聚落、慈湖、伯玉路沿線、戰備坑道區段、雙鯉湖等多處金門地標後返回終點。

易飛網提到，賽道自2008年首屆即通過WA/AIMS國際認證，2026年因應新路線將於8月重新丈量申請認證，路線平緩優化。此外，全馬關門時間從原本7小時調整為6.5小時，在維持對初馬友善程度的同時，也鼓勵跑者挑戰自我極限。

易飛網表示，今年競賽組完賽選手可獲得限量瓷瓶裝紀念酒、大浴巾與精緻完賽獎牌，健跑與健走組則可領取300ml小瓶紀念酒，並享用賽後提供的金門在地風味餐盒，同時導入多項互動設計，包括「選手姓名牆」與「初馬號碼布」。

易飛網因應金門馬拉松推出3種套裝行程，並可視需求加購4公里、10公里、半馬或全馬的賽事保障名額，旅客可選擇抵達金門機場領取賽事物資包，不必另行排隊或轉場取件。

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