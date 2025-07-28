快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

金門馬拉松／2026年1月登場 賽道結合戰地與自然風光

中央社／ 台北28日電

第19屆2026金門馬拉松將在1月24日及25日登場，邀全台與海外跑者齊聚戰地島嶼、挑戰自我，體驗結合歷史戰地與自然景觀的獨特賽道。

易飛網今天發布新聞稿表示，第19屆金門馬拉松延續近年雙日制安排，明年1月24日由健康休閒組率先於金城田徑場開跑，參賽名額上限為7000人；1月25日為競賽組登場，自金馬聯合服務中心前廣場出發，總參賽人數上限為8800人，其中包括全馬組2000人、半馬組3300人、10公里路跑組3500人。

易飛網指出，今年全馬路線進行優化調整，自起點出發後，沿金門西南區前進，再逆時針繞行全島，經過瓊林聚落、慈湖、伯玉路沿線、戰備坑道區段、雙鯉湖等多處金門地標後返回終點。

易飛網提到，賽道自2008年首屆即通過WA/AIMS國際認證，2026年因應新路線將於8月重新丈量申請認證，路線平緩優化。此外，全馬關門時間從原本7小時調整為6.5小時，在維持對初馬友善程度的同時，也鼓勵跑者挑戰自我極限。

易飛網表示，今年競賽組完賽選手可獲得限量瓷瓶裝紀念酒、大浴巾與精緻完賽獎牌，健跑與健走組則可領取300ml小瓶紀念酒，並享用賽後提供的金門在地風味餐盒，同時導入多項互動設計，包括「選手姓名牆」與「初馬號碼布」。

易飛網因應金門馬拉松推出3種套裝行程，並可視需求加購4公里、10公里、半馬或全馬的賽事保障名額，旅客可選擇抵達金門機場領取賽事物資包，不必另行排隊或轉場取件。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

金門 馬拉松 易飛網

延伸閱讀

全新親子體驗！麗寶國際賽車場推出「小小卡丁車」、「瘋狂甩尾車」

影／金門海上長泳千人齊游習山湖 各組成績揭曉

法國中部拉力賽車輛意外衝出賽道 3名觀眾喪生

清金門鎮總兵署修復落成 傀儡戲揭幕匠師分享修復歷程

相關新聞

世大運／桌球、羽球擊敗大陸 惜5金13銀7銅坐收12年最差

德國萊茵魯爾世大運今天凌晨閉幕，中華代表團以五金、十三銀、七銅結束賽事，獎牌榜排名第九，比上屆退步一名，金牌數和獎牌數寫...

足球／木蘭、企甲新血加入 跨年度新賽制登場

台灣企業甲級足球聯賽及台灣木蘭足球聯賽的新賽季將於下月點燃戰火，今天舉行開賽記者會，喊出「New Season, New...

足球／周台英遭逐出球壇 足協秘書長：處分重了些

台師大女足抽血案引發各界關注，中華民國足球協會（CTFA）上周三召開紀律委員會審議，確定註銷周台英教練證，且終身禁止參與...

NFL／串流搶拍美足紀錄片 比爾加盟「硬漢訓練營」

今年NFL休季球迷不會太無聊，除了先前Netflix推出的紀錄片「四分衛」（Quarterbacks）之外，由聯盟官方與...

蘇澳之光！楊筑云世大運羽球混雙奪金宜蘭第一人 鎮長貼紅榜祝賀

來自宜蘭蘇澳鎮羽球好手楊筑云，在德國舉行的「2025萊茵魯爾世界大學運動會」羽球混雙項目中，與搭檔吳軒毅聯手勇奪金牌，這...

桌球／無緣WTT生涯第2座女單冠軍 鄭怡靜：關鍵分處理不夠好

台灣桌球一姐鄭怡靜，今天在WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽女單決賽，與對手張本美和鏖戰52分鐘，可惜仍以4比11、8比11、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。