足球／木蘭、企甲新血加入 跨年度新賽制登場

台灣企業甲級足球聯賽及台灣木蘭足球聯賽的新賽季將於下月點燃戰火，今天舉行開賽記者會，喊出「New Season, New Chapter」主題，宣告台灣足球邁入「跨年度制」的新賽制時代。

今年新賽季將是台灣足球歷史上首度同步採用「跨年度制」賽季，和國際賽會接軌；台灣木蘭聯賽也正式擴編到8隊，8月16日將展開新賽季，企業甲級聯賽緊接著在8月17日開踢。

木蘭聯賽8隊分別是衛冕軍高雄ATTACKERS FC、台中藍鯨女子足球隊、航源足球俱樂部、台北熊讚PlayOne、花蓮女子足球俱樂部、陽信台北競技俱樂部、台中櫻花女子足球隊，以及女武神足球俱樂部；邁入第9季的企甲聯賽隊伍包括尋求6連霸的台南台灣鋼鐵足球隊、台灣電力公司、台中FUTURO、大同足球隊（原台灣石虎）、航源足球俱樂部、陽信台北競技俱樂部、銘傳大學足球隊，以及新軍台中磐石足球俱樂部。

身為木蘭聯賽新成員，隊長楊雅涵記者會上霸氣喊說：「我們不是來陪榜，是來讓你們懷疑人生！」她表示球隊雖是今年才成立，不過從球團到球員「上下一條心」，非常期待開幕戰，「新賽季目標不談保級，要力拚4強。」

本身還是國中足球教練的楊雅涵，平時也會讓自家學生看企業聯賽和木蘭聯賽，她說：「本身年紀大了，協助女足傳承，木蘭聯賽發展愈來愈好，對基層是很大鼓舞。」 台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭足球聯賽今天舉行開賽記者會，各隊都派出代表出席。記者曾思儒／攝影 台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭足球聯賽今天舉行開賽記者會，各隊都派出代表出席。記者曾思儒／攝影

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