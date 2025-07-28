聽新聞
0:00 / 0:00
足球／木蘭、企甲新血加入 跨年度新賽制登場
台灣企業甲級足球聯賽及台灣木蘭足球聯賽的新賽季將於下月點燃戰火，今天舉行開賽記者會，喊出「New Season, New Chapter」主題，宣告台灣足球邁入「跨年度制」的新賽制時代。
今年新賽季將是台灣足球歷史上首度同步採用「跨年度制」賽季，和國際賽會接軌；台灣木蘭聯賽也正式擴編到8隊，8月16日將展開新賽季，企業甲級聯賽緊接著在8月17日開踢。
木蘭聯賽8隊分別是衛冕軍高雄ATTACKERS FC、台中藍鯨女子足球隊、航源足球俱樂部、台北熊讚PlayOne、花蓮女子足球俱樂部、陽信台北競技俱樂部、台中櫻花女子足球隊，以及女武神足球俱樂部；邁入第9季的企甲聯賽隊伍包括尋求6連霸的台南台灣鋼鐵足球隊、台灣電力公司、台中FUTURO、大同足球隊（原台灣石虎）、航源足球俱樂部、陽信台北競技俱樂部、銘傳大學足球隊，以及新軍台中磐石足球俱樂部。
身為木蘭聯賽新成員，隊長楊雅涵記者會上霸氣喊說：「我們不是來陪榜，是來讓你們懷疑人生！」她表示球隊雖是今年才成立，不過從球團到球員「上下一條心」，非常期待開幕戰，「新賽季目標不談保級，要力拚4強。」
本身還是國中足球教練的楊雅涵，平時也會讓自家學生看企業聯賽和木蘭聯賽，她說：「本身年紀大了，協助女足傳承，木蘭聯賽發展愈來愈好，對基層是很大鼓舞。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言