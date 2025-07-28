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足球／周台英遭逐出球壇 足協秘書長：處分重了些

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
足協秘書長趙士強談周台英處份。記者曾思儒／攝影
足協秘書長趙士強談周台英處份。記者曾思儒／攝影

台師大女足抽血案引發各界關注，中華民國足球協會（CTFA）上周三召開紀律委員會審議，確定註銷周台英教練證，且終身禁止參與足球事務，等於逐出球壇，今天足協秘書長趙士強出席企業聯賽開賽記者會後提到，認為判決「重了些」。

「我也是運動選手出身，我覺得是稍微重了點。」曾是棒球員的趙士強提到，紀錄委員會是獨立作業，尊重判決，但周台英對台灣足壇貢獻良多，儘管貢獻和研究疏失無法功過相抵，仍希望未來周台英能把所有過程完整說明，讓社會大眾和主管機關了解。

「現在看來中間過程確實有疏失，紀律委員會判得很重，希望未來，時間讓事實呈現，這很重要。」趙士強提到，周台英的研究內容是為了運動選手長期的精神或生理狀態，出發點相信都是好的，「過程有些疏失，希望這些疏失，時間的關係，多點時間真相大白，這個最重要。」

上周紀律委員會討論結果，認定周台英行為構成特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法（下稱管理辦法）第4條第10款之規定，該等行為應屬霸凌運動員，造成其身心嚴重侵害，同時並依管理辦法第13條規定註銷周台英現持有教練證，並禁止其終生申請教練資格檢定。

同時因霸凌球員情節重大，另依CTFA行為準則與規範處周姓教練終生禁止參與足球事務。

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棒球 趙士強

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