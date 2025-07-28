蘇澳之光！楊筑云世大運羽球混雙奪金宜蘭第一人 鎮長貼紅榜祝賀

來自宜蘭蘇澳鎮羽球好手楊筑云，在德國舉行的「2025萊茵魯爾世界大學運動會」羽球混雙項目中，與搭檔吳軒毅聯手勇奪金牌，這次台灣羽壇寫下混雙包辦金銀銅的歷史紀錄，楊筑云更成為宜蘭羽球界第一位在國際大賽奪金的選手，今天將搭機榮耀歸國。

蘇澳鎮公所上午特地由鎮長李明哲率隊前往楊筑云的老家，張貼紅榜祝賀，並代表鎮公所頒發獎勵金，向這位「蘇澳之光」表達祝賀之意。

李明哲表示，楊筑云能在有「小奧運」之稱的世大運奪下金牌，靠的是長年訓練與堅強意志，「從馬賽國小羽球隊創隊學姊到站上國際舞台奪金，這是蘇澳體育發展的重要里程碑。」目前已有4位馬賽國小校友效力國內甲組球隊，足見基層培育逐漸開花結果。

今天到場祝賀還有宜蘭縣體育會羽球委員會主委謝家倫、馬賽國小前校長盧聰賢與啟蒙教練張添盈，縣政府體育處也代表縣長林茂盛於楊家門前張貼紅榜，場面熱鬧。

楊筑云羽球之路起步於馬賽國小，父親楊連祈本身熱愛羽球，母親游惠君是幼兒園老師，夫妻育有三女，自小便帶著小女兒楊筑云打球。她就讀馬賽國小時，加入由校長林己鈺與教練張添盈創立的羽球隊，成為創隊元老之一，並在中正盃與全國國小羽球賽中嶄露頭角。

為了讓女兒接受更專業訓練，國中時期她遠赴高雄三民國中（球后戴資穎母校）就讀，之後升上台北市大同高中，此時展現大將之風，多次奪下全中運個人單打冠軍，高三時更拿下全國排名賽混雙冠軍，尚未畢業就簽入中租企業羽球隊，正式踏入職業賽場。

談到這次世大運奪金之路，楊父坦言比賽當天「緊張到不敢看電視」，擔心太激動心臟受不了。他透露，女兒數月前一度因腰傷萌生退意，「但她最後咬牙撐過來了，這塊金牌是她堅持的成果。」

啟蒙教練張添盈指出，楊筑云從小就展現強烈的競賽精神，尤其殺球時出手果斷、進攻堅決，國小全國排名就曾高居第二名，勉勵馬賽的學弟妹向學姊看齊，繼續努力追夢。

楊家感謝一路相挺的親友與社會各界，包括連續4年贊助營養金的「貨車女孩」蔡惠玉，前羽球委員會主委楊文芳、企業主陸文芳及歷任馬賽國小校長，特別是三和遊覽車老闆張振輝，「是他讓我接觸羽球，也讓我有機會帶著女兒一起上場打球。」這場勝利不只是屬於楊筑云，也屬於整個蘇澳與宜蘭。 羽球好手楊筑云在德國舉行的世界大學運動會，勇奪羽球混雙金牌，成為宜蘭羽球界第一位在國際大賽奪金的選手，蘇澳鎮長李明哲頒發獎勵金祝賀，由家人代表收下。記者戴永華／攝影 羽球好手楊筑云在德國舉行的世界大學運動會，勇奪羽球混雙金牌，成為宜蘭羽球界第一位在國際大賽奪金的選手，蘇澳鎮長李明哲（右）前往楊家祝賀。記者戴永華／攝影 羽球好手楊筑云在德國舉行的世界大學運動會，勇奪羽球混雙金牌，成為宜蘭羽球界第一位在國際大賽奪金的選手。蘇澳鎮長李明哲（左二）與縣體育會羽球委員會主委謝家倫（右）等人前往楊家貼紅榜祝賀。記者戴永華／攝影 羽球好手楊筑云在德國舉行的世界大學運動會勇奪羽球混雙金牌，成為宜蘭羽球界第一位在國際大賽奪金的選手。蘇澳鎮長李明哲（左）與縣體育會羽球委員會主委謝家倫（中）等人前往楊家放鞭炮祝賀。記者戴永華／攝影

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