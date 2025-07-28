桌球／無緣WTT生涯第2座女單冠軍 鄭怡靜：關鍵分處理不夠好

台灣桌球一姐鄭怡靜，今天在WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽女單決賽，與對手張本美和鏖戰52分鐘，可惜仍以4比11、8比11、11比6、11比5、8比11、4比11落敗，無緣生涯第2冠。

世界排名第13的鄭怡靜，生涯第2度對上世界排名第7的日本好手張本美和，今天前4局雙方各取2勝，戰成2比2僵局。

來到第5局2人展開激烈拉鋸戰，前7分都是你1分、我1分的情況，不過在經歷7度平手時，鄭怡靜幾球關鍵球沒處理好，被對手連拿3分取得局末點，最終將第5局拱手讓人。

打出氣勢又取得局數領先的張本美和，第6局在雙方2比2平手時放手搏殺連得5分，也順勢拉開差距，讓鄭怡靜無力反撲、最終吞敗。

去年1月28日，鄭怡靜拿到世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿挑戰賽女單冠軍，是她個人生涯首場巡迴賽金盃，也是成年組賽事首冠，只可惜今天再度挑戰第2冠失利。

鄭怡靜賽後受訪時表示，只獲得亞軍當然會覺得有點可惜，尤其在關鍵分上處理得還是不夠好，「雖然結果不完美，但這不會是結束，學習到的經驗會持續在往後比賽中發揮出來。」

鄭怡靜結束這場比賽後，隨即轉往鄰國巴西，參加後天開打、等級更高的WTT球星挑戰賽。

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