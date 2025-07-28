足球／瑞士主辦女足歐國盃 進場觀眾創新高觀光受益

2025年歐洲女子足球錦標賽在瑞士舉辦，英格蘭衛冕成功。這屆觀眾進場人數再創新高，瑞士政府也藉由裝置藝術等設施，吸引球迷拍照留念、消費，成功帶動觀光。

女足歐國盃賽事自7月2日開踢，歷時近1個月，吸引超過62萬3000名觀眾進場，創下女子歐洲盃歷來最高紀錄。主辦單位指出，24場比賽中有22場門票全數售罄，全球透過轉播累積的收看人數高達5億人，都顯示女子足球在歐洲的受關注程度持續攀升。

晚間在瑞士巴塞爾（Basel）登場的決賽，西班牙在比賽中控球與進攻表現較為主動，英格蘭則展現穩健防守，成功抵擋對手多次攻勢。雙方在正規90分鐘戰成1比1平手，延長賽也未分勝負，最終英格蘭在12碼罰球大戰中以3比1擊敗西班牙，在3萬4000名現場觀眾的見證下衛冕成功。

女足歐國盃收看創新高，顯示女子足球在歐洲的受關注程度持續攀升。 路透社

本屆主辦國瑞士雖不像德、法等傳統足球強國，但成功舉辦賽事，不僅提升國際形象，還帶動觀光產值。全國各大城都有女足裝置藝術與特殊設施，吸引球迷拍照留念，整個7月全國都在足球的熱潮中。決賽當晚場地滿座，英國王儲威廉王子與家人也到場觀賽，成為現場焦點之一。

記者走訪賽事現場，瑞士觀眾麥爾（Iris Meier）表示，女子足球的球迷較為冷靜，1個月下來沒有瘋狂球迷賽後失控鬧事，不管比賽輸贏，雙方球迷都能安全回家，展現出觀賞足球比賽的另一種歡樂氣氛，更鼓勵女性觀眾購票入場。

根據主辦單位提供的統計資料，與2022年在英國舉辦、曾創下57萬4875人紀錄的上屆賽事相比，今年觀眾人數再創新高。

英格蘭在PK大戰力退西班牙，成功衛冕冠軍，也報了兩年前世界盃決賽敗北之仇。 法新社

有分析人士認為，女子足球的職業化與觀賞性提升，是吸引更多現場與轉播觀眾的關鍵。

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