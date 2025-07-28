足球／PK大戰勝出氣走西班牙 英格蘭衛冕女足歐國盃

英格蘭和西班牙今天在女足歐國盃決賽正規時間踢成1比1平手，歷經延長也不分勝負後進入PK大戰，最終英格蘭3比1勝出，成功衛冕冠軍，也報了兩年前世界盃決賽敗北之仇。

法新社報導，西班牙在這場於瑞士巴塞爾聖雅各球場（St Jakob-Park）舉行的比賽，大半時間掌控戰局，上半場靠著卡爾登泰（Mariona Caldentey）的頭球破門早早取得領先，眼看就要複製兩年前在澳洲雪梨擊敗英格蘭的輝煌歷史。

英格蘭就靠著替補上場的凱利踢入致勝一球，抱走勝利。 美聯社

但英格蘭沒有慌亂，她們在八強賽對上瑞典、在四強賽對上義大利時，都被對方率先進球，但最後仍能找到方法逆轉戰局。

果不其然，比賽進行到第60分鐘，英格蘭的魯索（Alessia Russo）也來一記頭槌還以顏色，將比數扳成1比1。此後雙方均無建樹，歷經延長賽也仍是平手之後，比賽進入PK大戰，最終英格蘭就靠著替補上場的凱利（Chloe Kelly）踢入致勝一球，抱走勝利。

對西班牙來說，這是一場痛苦的失利，因為她們點球3次射失，連女子金球獎得主邦馬特（AitanaBonmati）的射門也被成功撲救。

英格蘭成功衛冕冠軍，也報了兩年前世界盃決賽敗給西班牙之仇。 美聯社

這是韋吉曼（Sarina Wiegman）領軍的英格蘭再次奪下女子足球歐洲國家盃（Women's EURO）冠軍，3年前，她們在溫布利球場（Wembley Stadium）延長賽擊敗德國，隊史首奪國際大賽金盃。

今天擊敗西班牙，不僅彌補了英格蘭2023年世界盃決賽落敗的遺憾，也鞏固了韋吉曼在偉大教練中的地位。

英格蘭凱利(中)踢入致勝一球，帶走勝利。 路透社

她創下了連續3次領軍贏得女足歐國盃的輝煌紀錄，曾率領祖國荷蘭在2017年奪冠，之後執教英格蘭，助球隊在2022年揚威歐國盃。

"The first time was so nice, we had to do it twice." 🏆🏆



Chloe Kelly 👏👏#WEURO2025 pic.twitter.com/OlNeGG4cOr — UEFA Women's EURO 2025 (@WEURO2025) 2025年7月27日

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