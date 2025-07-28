世大運／閉幕典禮有亮點 中華男桌奪金入賽事精華
為期12天的德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨正式謝幕，中華代表團本屆收穫5金13銀7銅，獎牌榜排在第9位，閉幕典禮播放的賽事精華更剪入桌球男團奪金瞬間的畫面，將中華隊成員從場邊衝進場、擁抱馮翊新的興奮情緒感染全場。
中華代表團本屆5面金牌中，桌球男團這一面金牌是隊史首度跨越中國高牆，寫下新頁，品勢女團則是在賽事開頭為代表團帶回本屆第一金；賽事進行到尾聲，「湯包」湯智鈞在反曲弓男子個人賽奪下睽違20年的男單金牌，「獎牌庫」羽球隊先在混雙完成金銀銅全包壯舉，「台大學霸」丁彥宸男單再奪金，讓代表團開起「五金行」。
羽球隊連同混團的銀牌，本屆斬獲2金3銀1銅，成表現最亮眼的代表隊；跆拳道隊品勢收穫1金1銅，對打入帳4銀1銅，合計1金4銀2銅，7面獎牌是本屆世大運奪牌數最多的代表隊。
閉幕典禮尾聲，國際大學運動總會（FISU）會旗交到下屆主辦的南韓忠清道手中，介紹影片特別使用了風靡全球的影集《魷魚遊戲》音樂，加深賽事和韓國的連結；影片中透過吉祥物穿插，介紹2027世大運將4座城市舉行，歡迎全球大專好手2年後齊聚南韓。
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