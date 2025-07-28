快訊

玉女歌手淪拍三級片！全裸被凌遲「地獄走一回」54歲現況曝光

高教耗材／少子化教授找無英才 是制度問題非不願培育

遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指「非事實」 大批網友打臉市長

世大運／閉幕典禮有亮點 中華男桌奪金入賽事精華

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世大運閉幕，下屆主辦的南韓代表揮舞著國際大學運動總會會旗。歐新社
世大運閉幕，下屆主辦的南韓代表揮舞著國際大學運動總會會旗。歐新社

為期12天的德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨正式謝幕，中華代表團本屆收穫5金13銀7銅，獎牌榜排在第9位，閉幕典禮播放的賽事精華更剪入桌球男團奪金瞬間的畫面，將中華隊成員從場邊衝進場、擁抱馮翊新的興奮情緒感染全場。

中華代表團本屆5面金牌中，桌球男團這一面金牌是隊史首度跨越中國高牆，寫下新頁，品勢女團則是在賽事開頭為代表團帶回本屆第一金；賽事進行到尾聲，「湯包」湯智鈞在反曲弓男子個人賽奪下睽違20年的男單金牌，「獎牌庫」羽球隊先在混雙完成金銀銅全包壯舉，「台大學霸」丁彥宸男單再奪金，讓代表團開起「五金行」。

羽球隊連同混團的銀牌，本屆斬獲2金3銀1銅，成表現最亮眼的代表隊；跆拳道隊品勢收穫1金1銅，對打入帳4銀1銅，合計1金4銀2銅，7面獎牌是本屆世大運奪牌數最多的代表隊。

閉幕典禮尾聲，國際大學運動總會（FISU）會旗交到下屆主辦的南韓忠清道手中，介紹影片特別使用了風靡全球的影集《魷魚遊戲》音樂，加深賽事和韓國的連結；影片中透過吉祥物穿插，介紹2027世大運將4座城市舉行，歡迎全球大專好手2年後齊聚南韓。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

羽球 湯智鈞 中華隊

延伸閱讀

柔道／世大運成績不佳 楊勇緯勉勵：不放棄永遠會有機會

世大運／差7公分無緣頒獎台！李允辰三級跳奪第4 寫隊史最佳紀錄

世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

世大運／馮翊新來自桌球世家 展大將之風受期待

相關新聞

世大運／桌球、羽球擊敗大陸 惜5金13銀7銅坐收12年最差

德國萊茵魯爾世大運今天凌晨閉幕，中華代表團以五金、十三銀、七銅結束賽事，獎牌榜排名第九，比上屆退步一名，金牌數和獎牌數寫...

世大運／台瑞混血女將體操再寫新頁 陳瑞安平衡木摘銀

第一次代表我國參加世大運，台灣、瑞典混血的體操女將陳瑞安就在德國萊茵魯爾世大運寫下新頁，她先在女子全能奪下我國首面世大運...

網球／ATP布隆菲希爾挑戰賽 許育修攜黃琮豪男雙奪冠

台灣網球好手許育修今天與搭檔黃琮豪在ATP布隆菲希爾挑戰賽的男雙冠軍戰，以4比6、6比3、11比9逆轉奪冠，同時是兩人合...

世大運／閉幕典禮有亮點 中華男桌奪金入賽事精華

為期12天的德國萊茵魯爾世大運台灣時間今天凌晨正式謝幕，中華代表團本屆收穫5金13銀7銅，獎牌榜排在第9位，閉幕典禮播放...

桌球、羽球隊擊敗強敵大陸 一圖看世大運5金英雄榜

德國萊茵魯爾世大運28日凌晨閉幕，中華代表團以5金、13銀、7銅結束賽事，獎牌榜排名第9，比上屆退步1名，金牌數和獎牌數寫下12年來最少，成為2013年喀山世大運後最差成績。

柔道／楊勇緯重建體能拚進化 目標尋求全運會4連霸

在亞洲柔道錦標賽摘銀後，台灣「柔道男神」楊勇緯今天出席活動表示，目前正在重建體能，逐步朝著好的方向前進，並積極尋求全運會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。