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網球／ATP布隆菲希爾挑戰賽 許育修攜黃琮豪男雙奪冠

中央社／ 台北27日電
我國網球好手許育修。圖／中華民國網球協會提供
我國網球好手許育修。圖／中華民國網球協會提供

台灣網球好手許育修今天與搭檔黃琮豪在ATP布隆菲希爾挑戰賽的男雙冠軍戰，以4比6、6比3、11比9逆轉奪冠，同時是兩人合拍後首次稱霸挑戰賽男雙賽場。

總獎金16萬美金（約470萬新台幣）的世界職業網球協會（ATP）布隆菲希爾挑戰賽在美國舉行，台灣網球好手許育修本週與黃琮豪搭檔的男雙，一路過關斬將，不僅在8強扳倒賽會頭號種子，4強更擊敗台灣選手莊吉生與美國史塔德勒（Reese Stalder）的組合，如願前進冠軍戰。

許育修、黃琮豪今天在男雙冠軍戰與地主組合韋加（Theodore Winegar）、鄭瑞（Michael Zheng）正面交鋒，雖然首盤以4比6讓出，不過台灣組合並未放棄，在次盤逐步找回節奏情況下，以6比3扳成戰局。

進入決勝搶10局，許育修、黃琮豪與對手陷入拉鋸戰，但台灣組合在關鍵時刻連得4分，率先逼出冠軍點，就算被對手化解掉2個，終場許育修、黃琮豪仍以11比9帶走比賽勝利，如願稱霸ATP挑戰賽男雙賽場，同時是黃琮豪生涯首座ATP挑戰賽男雙冠軍。

許育修賽後接受中央社採訪時指出，這座兩人合拍後的首座ATP挑戰賽男雙冠軍，其實過程相當不容易，因為有3場比賽是以逆轉奪勝，最大關鍵是搶10局有把握住機會，並透露拿到冠軍很開心，「接下來我們還會在美國搭配2週的挑戰賽，希望也能取得好成績。」

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挑戰賽 許育修 黃琮豪

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