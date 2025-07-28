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世大運／台瑞混血女將體操再寫新頁 陳瑞安平衡木摘銀

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
陳瑞安奪下世大運體操平衡木銀牌，再締造我國體操新頁。圖／大專體育總會提供
陳瑞安奪下世大運體操平衡木銀牌，再締造我國體操新頁。圖／大專體育總會提供

第一次代表我國參加世大運，台灣、瑞典混血的體操女將陳瑞安就在德國萊茵魯爾世大運寫下新頁，她先在女子全能奪下我國首面世大運女子體操獎牌，昨天凌晨的單項決賽又在平衡木奪銀，地板也排名第四，再締造體操新頁。

廿一歲的陳瑞安媽媽來自台灣，瑞典出生的她對寶島不陌生；八歲接受體操訓練，十三歲就代表瑞典參加國際賽，今年轉籍台灣，從一月來台展開新生活，最喜歡台灣的手搖飲，可以用中文標準說出「微糖微冰」，慢慢融入寶島生活。

六月體操亞錦賽，陳瑞安首度代表我國參賽在全能獲得第四名，世大運更一舉在女子全能登上頒獎台；昨天體操壓軸日，改穿墨綠色賽服的陳瑞安再度締造新猷，平衡木壓軸出賽的她演出幾乎完美，結束後開心和教練鄭焜杰擁抱；最後成績出爐，陳瑞安獲得十三點二六六分，雖不敵拿過世錦賽平衡木金牌的日本女將蘆川麗，但以○點一分之差超過地主馬列夫斯基，為中華代表團再帶回一面銀牌。

最後進行的地板決賽，陳瑞安變成率先出賽獲得十三分整，第一名位置坐到第五位的比利時女將凡斯丁斯特上場才被超越；排在最後兩名上陣的日本女將宮田笙子和牛奧小羽再有完美表現，幫助日本「金包銀」，也將陳瑞安擠到第四名。

雖差一步帶回三面獎牌，陳瑞安的世大運初體驗仍收穫滿滿，「上場試著去享受，不去想其他事，我也拿到了銀牌，非常開心。」突破我國女將世大運無牌紀錄，她想證明台灣女將在國際賽也有競爭力，「希望能激勵年輕女孩也去爭取獎牌」。

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德國 世大運

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