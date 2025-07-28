世大運／桌球、羽球擊敗大陸 惜5金13銀7銅坐收12年最差

德國萊茵魯爾世大運今天凌晨閉幕，中華代表團以五金、十三銀、七銅結束賽事，獎牌榜排名第九，比上屆退步一名，金牌數和獎牌數寫下十二年來最少，成為二○一三年喀山世大運後最差成績。

體育署署長鄭世忠認為，含金量高的「海陸空」（游泳、田徑、體操）都有奪牌，仍滿意選手表現。

世大運兩年舉辦一屆，從一九八七年開始，台灣前八屆賽事有四屆金牌掛零，獎牌數都是個位數。二○○三年大邱是獎牌數首度達到兩位數，金牌三面；二○一七年「回家比賽」的台北世大運締造廿六金、卅四銀、卅銅隊史最佳紀錄，接續的拿坡里世大運和成都世大運持續締造境外最佳成績，萊茵魯爾世大運前喊出再創境外最佳成績，但是未能如願，且只有四個運動種類有金牌進帳。

鄭世忠賽會期間在德國坐鎮，他說本屆少了網球的金庫，「適逢接班梯隊最年輕一批，加上網球主將曹家宜無法出賽影響很大。」但整體上含金量高的海陸空都有奪牌，桌球、羽球也都擊敗強敵中國大陸，非常棒。只可惜許多銀牌都差一點點，個人還是很滿意選手們這次的表現。

「海陸空」是三大主流運動，也是今年中華代表團奪牌亮點；傅兆玄在男子跳高奪下田徑場唯一獎牌（銀牌），「蝶王」王冠閎二百公尺蝶式連兩屆奪銀，台灣、瑞典混血體操女將陳瑞安在全能奪銅、平衡木摘銀，成為我國首位世大運奪牌體操女將。另外，桌球男團和衛冕軍中國大陸連三屆金牌戰對決，今年終於扳倒「長城」奪下隊史第一面世大運男團金牌。

鄭世忠說，十三面銀牌都是未來在國際賽奪金養分，年輕的選手都有傑出表現，接續將展望明年名古屋亞運，爭取更好成績。

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