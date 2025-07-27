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柔道／楊勇緯重建體能拚進化 目標尋求全運會4連霸

中央社／ 台北27日電
台灣「柔道男神」楊勇緯（圖）擔任台日睡眠大使，27日下午在台北出席代言活動，分享近況與訓練疲累時的放鬆方式。中央社
台灣「柔道男神」楊勇緯（圖）擔任台日睡眠大使，27日下午在台北出席代言活動，分享近況與訓練疲累時的放鬆方式。中央社

在亞洲柔道錦標賽摘銀後，台灣「柔道男神」楊勇緯今天出席活動表示，目前正在重建體能，逐步朝著好的方向前進，並積極尋求全運會4連霸。

揮別巴黎奧運止步8強的不甘心，現年27歲的楊勇緯決定再拚2026名古屋亞運尋求衛冕，而本季他在奧運後首戰的柔道亞錦賽勇奪銀牌，只是在日前的世界柔道錦標賽，卻爆冷止步32強，無緣登上頒獎台。

楊勇緯今天出席品牌活動接受媒體聯訪時表示，現階段就是重建體能、技術，同步滾動式適應新的修正規則，在訓練上也會將一些個人意識帶入，一切都朝著好的方向前進。下半季首要目標是完成全國運動會男子60公斤級4連霸，並陸續征戰11月大洋洲公開賽、12月東京大滿貫賽。

有趣的是，女兒控的哥哥楊俊霆近期成為新手爸爸，讓楊勇緯笑說，每次看到姪女都覺得被融化，「真的很可愛，有不一樣的療癒感覺，尤其小孩子成長很快，知道我們用情緒、表情表達。」

目前楊俊霆已退出國訓中心，前往后里國中擔任教練，他說：「畢竟離開家10年了，也想多花一點時間陪伴家人。」他補充，楊勇緯假日回家後，兩人仍會一起練習、討論，並預告會踏上全運會賽場，屆時有機會上演「兄弟對決」。

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亞運 楊勇緯 全運會

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