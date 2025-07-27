快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

柔道／世大運成績不佳 楊勇緯勉勵：不放棄永遠會有機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊勇緯出席代言活動。記者曾思儒／攝影
楊勇緯出席代言活動。記者曾思儒／攝影

「柔道男神」楊勇緯今天出席代言活動，提到即將落幕的德國萊茵魯爾世大運，他勉勵成績不如預期的選手們持續努力，「不要放棄，只要還有熱情，永遠會有機會。」

楊勇緯上屆成都世大運奪下男子60公斤級銀牌，加上2022年杭州世大運奪下史上首面柔道金牌、東京奧運奪銀，成國內知名度最高的柔道選手，但去年巴黎奧運失利讓他沉澱許久才決定續拚明年的名古屋亞運。

今天以日本床寢品牌代言人身份現身的楊勇緯透露，目前正在重建體能，技術上也持續適應規則，「適應了一個多用，有比較適應，往好的方向前進。」今年10月全運會拚完連霸，他預計11月會到澳洲黃金海岸參賽，12月迎接東京大滿貫。

繼續以選手身份努力，27歲的楊勇緯鼓勵，儘管今年世大運柔道選手沒能登上頒獎台，但世大運只是經歷的一場賽之一，「一定要去磨」，仍會有許多國際賽，「還有很多可能性，別放棄，只要還有熱情，永遠會有機會。」

楊勇緯和哥哥楊俊霆感情深厚，哥哥過去也是他挑戰奧運殿堂的團隊成員。現在楊俊霆到后里國中擔任柔道教練，今年更升格人父，兄弟今天也難得在公開場合合體，楊勇緯特別準備了代言的枕頭給哥哥當父親節禮物，讓楊俊霆半夜泡完奶也能快速入眠。

楊俊霆透露女兒才4個月，現在自己已經是「女兒傻瓜」，不過雖離開國訓中心，楊勇緯回家時兄弟仍會討論技術、去柔道場切磋。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

楊勇緯 全運會 成都世大運

延伸閱讀

世大運／差7公分無緣頒獎台！李允辰三級跳奪第4 寫隊史最佳紀錄

世大運／陳瑞安創紀錄摘平衡木銀牌 國外球評大讚「完美」

世大運／台大學霸丁彥宸12局全勝男單奪金 王子維後首人

世大運／反曲弓20年來首金 湯智鈞：夢寐已久

相關新聞

世大運／暌違20年反曲弓險勝奪金 湯智鈞：目標亞奧運奪牌

我國男子射箭好手「湯包」湯智鈞昨天在德國萊茵魯爾世大運男子反曲弓個人金牌戰，面對中國大陸秦望愉，在五局射完戰成五比五平手...

世大運／羽球隊「發功」 1日橫掃2金2銀

德國萊茵魯爾世大運我國羽球代表隊昨日賽程大有斬獲，包括混雙創下我國史上首度包辦金、銀、銅牌的紀錄；至於男單「台大學霸」丁...

柔道／世大運成績不佳 楊勇緯勉勵：不放棄永遠會有機會

「柔道男神」楊勇緯今天出席代言活動，提到即將落幕的德國萊茵魯爾世大運，他勉勵成績不如預期的選手們持續努力，「不要放棄，只...

世界知名「環球先生國際健美健身賽」新北市舉辦 中華奧會副主席蔡家福致辭：讓世界看到台灣

具有世界知名度的「2025年IFBB環球先生國際健美健身錦標賽」，由中華民國健美協會爭取到主辦權，於今天在新莊體育館登場，來自17國、逾150名選手來台競技；上午舉行開幕式，中華奧會副主席蔡家福代表林

成都世運會傳聖火 火炬設計很三星堆 成龍、哪吒都來了

第12屆世界運動會將在8月7日於四川成都開幕，昨日展開首次聖火傳遞。這次聖火火種在四川德陽三星堆博物館採集，火炬及配套元...

羽球／群岳盃台北站盛大開幕 主辦人江文岳：打造選手敢夢生態圈

2025 YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽之「台北巔峰站」昨日（26日）於台北體育館盛大開幕，來自全國各地的羽球好手齊聚一堂，共同迎接年度最具指標性的賽事高峰。作為群岳盃系列賽的壓軸總結站，本場不僅象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。