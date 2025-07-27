柔道／世大運成績不佳 楊勇緯勉勵：不放棄永遠會有機會

「柔道男神」楊勇緯今天出席代言活動，提到即將落幕的德國萊茵魯爾世大運，他勉勵成績不如預期的選手們持續努力，「不要放棄，只要還有熱情，永遠會有機會。」

楊勇緯上屆成都世大運奪下男子60公斤級銀牌，加上2022年杭州世大運奪下史上首面柔道金牌、東京奧運奪銀，成國內知名度最高的柔道選手，但去年巴黎奧運失利讓他沉澱許久才決定續拚明年的名古屋亞運。

今天以日本床寢品牌代言人身份現身的楊勇緯透露，目前正在重建體能，技術上也持續適應規則，「適應了一個多用，有比較適應，往好的方向前進。」今年10月全運會拚完連霸，他預計11月會到澳洲黃金海岸參賽，12月迎接東京大滿貫。

繼續以選手身份努力，27歲的楊勇緯鼓勵，儘管今年世大運柔道選手沒能登上頒獎台，但世大運只是經歷的一場賽之一，「一定要去磨」，仍會有許多國際賽，「還有很多可能性，別放棄，只要還有熱情，永遠會有機會。」

楊勇緯和哥哥楊俊霆感情深厚，哥哥過去也是他挑戰奧運殿堂的團隊成員。現在楊俊霆到后里國中擔任柔道教練，今年更升格人父，兄弟今天也難得在公開場合合體，楊勇緯特別準備了代言的枕頭給哥哥當父親節禮物，讓楊俊霆半夜泡完奶也能快速入眠。

楊俊霆透露女兒才4個月，現在自己已經是「女兒傻瓜」，不過雖離開國訓中心，楊勇緯回家時兄弟仍會討論技術、去柔道場切磋。

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