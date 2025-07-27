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羽球／群岳盃台北站盛大開幕 主辦人江文岳：打造選手敢夢生態圈

聯合新聞網／ 綜合報導
群岳盃台北站盛大開幕。 群岳股份有限公司提供
群岳盃台北站盛大開幕。 群岳股份有限公司提供

2025 YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽之「台北巔峰站」昨日（26日）於台北體育館盛大開幕，來自全國各地的羽球好手齊聚一堂，共同迎接年度最具指標性的賽事高峰。作為群岳盃系列賽的壓軸總結站，本場不僅象徵全年賽事的榮耀凝聚，也宣告新年度羽球賽季正式啟動。

賽事主辦人、群岳股份有限公司創辦人江文岳於開幕式致詞表示：「今天能在台北體育館迎接2025群岳盃巔峰站的盛大開幕，對我而言，不僅是一場比賽的開始，更是一個夢想的延續。」

「群岳盃」源自2005年的「名園盃全國羽球賽」，歷經20年發展，從早期的地區賽事成長為全國性巡迴賽，每年於新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東等地舉辦超過20場賽事，涵蓋學生組與社會成人組，廣受羽球圈各層級選手肯定。

江文岳表示：「我始終相信，台灣羽球不只需要冠軍，更需要平台。我們想做的不只是辦一場比賽，而是打造一個讓選手敢夢、教練有希望、家長有信任的羽球生態圈。」

為提供選手最專業的比賽體驗，本次「台北巔峰站」全面比照BWF（世界羽球聯盟）國際賽事規格：全場鋪設YONEX比賽用地墊、採用AS30羽球、設置雙電視計分板，並搭配即時影像直播與球評解說，讓選手從青少年到成人組皆能站上近乎國際級的舞台，培養臨場實戰經驗與職業競技視野。

此外，為全力支持球隊培育與基層羽球發展，主辦單位也宣布將比賽後所使用的比賽用球，捐贈給16支球隊，感謝他們長期參與與對羽球運動的熱情投入。受贈隊伍包括：

樂穎北市中山國小、北市民權、宏正新北青山、敦化國小、台電新北安溪、北市雙蓮國小、江翠國小、新北市林口國小、綠島國小、勇源松山、中租大同、新北秀山、林口康橋、苗栗縣立大同高中、新北市中正，以及馬賽國小。

本屆賽事也感謝教育部體育署、台北市政府體育局、中華民國羽球協會，以及優乃克股份有限公司（YONEX）、樂升數位行銷、MY Livescore競賽系統、維他露基金會、LP Support、聚點咖啡等多方合作夥伴的全力支持，攜手為台灣羽球注入長期動能。

江文岳也向全體參賽者致詞勉勵：「你們今天的每一場比賽，不只是成績，更是為未來鋪路的每一步。讓我們從台北出發，向全台灣、向世界，展現台灣羽球的能量！」

「2025 YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽 台北巔峰站」將持續比賽至7月30日，全程賽事將同步於 YouTube「Race8精彩賽事」頻道上直播，邀請全台觀眾一同見證羽球選手的高峰時刻！

群岳盃台北站盛大開幕。 群岳股份有限公司提供
群岳盃台北站盛大開幕。 群岳股份有限公司提供

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