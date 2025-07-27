世界知名「環球先生國際健美健身賽」新北市舉辦 中華奧會副主席蔡家福致辭：讓世界看到台灣

2025 YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽之「台北巔峰站」昨日（26日）於台北體育館盛大開幕，來自全國各地的羽球好手齊聚一堂，共同迎接年度最具指標性的賽事高峰。作為群岳盃系列賽的壓軸總結站，本場不僅象

2025-07-27 13:52