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世界知名「環球先生國際健美健身賽」新北市舉辦 中華奧會副主席蔡家福致辭：讓世界看到台灣

聯合新聞網／ 記者王樹衡／綜合報導
世界名「環球先生國際健美健身賽」在台舉辦，中華奧會副主席蔡家福(右)致辭感謝健美協會理事長許安進的努力。記者王樹衡／攝影
世界名「環球先生國際健美健身賽」在台舉辦，中華奧會副主席蔡家福(右)致辭感謝健美協會理事長許安進的努力。記者王樹衡／攝影

具有世界知名度的「2025年IFBB環球先生國際健美健身錦標賽」，由中華民國健美協會爭取到主辦權，於今天在新莊體育館登場，來自17國、逾150名選手來台競技；上午舉行開幕式，中華奧會副主席蔡家福代表林鴻道主席出席，他上台致辭時特別表揚中華民國健美協會理事長許安進，培育選手付出努力且創造佳績，並爭取如此大型國際賽事舉辦權，讓全世界愛好力與美的人士，都能看到台灣。

IFBB國際健美總會睽違16年（上次來台是2009年高雄世界運動會）之後，再度來台舉辦賽事，IFBB環球先生國際賽是開啟著名影星阿諾史瓦辛格成名賽事，因為他在1969年在這場賽事獲得全場總冠軍，漸漸在全世界健美界打響知名度，由於出色的體態也為演藝圈增添許多獨特魅力元素。

IFBB國際健美總會自從2009年高雄世運會以來，睽違16年再度於台灣舉辦賽事，共計有台灣、馬來西亞、汶萊、泰國、香港，韓國、日本、俄羅斯、美國、斯里蘭卡、法國、沙烏地阿拉伯、西班牙、波蘭、荷蘭、墨西哥、比利時參賽。

中華隊此次集結老中青三代國內健美好手守護主場，國手李寶康以70歲之姿出戰毫不遜色。

健美總會理事長許安進，強調台灣健美近年國際成績優異，國內全民運動健身為各運動項目之母，未來樂齡銀髮族群更強調健康健身有助於降低政府健保負擔，因此協會主動輔導各社區大學健身觀念，也協助各大專院校成立健美健身校隊社團，將正確飲食、高效訓練、適當休息的觀念傳遞給國人，讓全民運動普及化。

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