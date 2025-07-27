環球先生國際健美健身賽 逾150選手來台拚最美體態

2025年IFBB環球先生國際健美健身錦標賽，今天在新莊體育館登場，來自17國、逾150名選手來台展現最美體態；中華民國健美健身協會理事長許安進表示，健身運動不分男女老少，最適合推廣。

這也是IFBB國際健美總會自從2009年高雄世運會以來，睽違16年再度於台灣舉辦賽事，共計有台灣、馬來西亞、汶萊、泰國、香港，韓國、日本、俄羅斯、美國、斯里蘭卡、法國、沙烏地阿拉伯、西班牙、波蘭、荷蘭、墨西哥、比利時參賽。

許安進今天在接受媒體聯訪時表示，「這是我在去年蒙古亞錦賽時，向國際總會極力爭取的賽事，能在台灣舉辦，就是為了讓選手可以有更多參與國際賽的經驗及體會。」

許安進強調，健身健美是所有運動根本，任何單項運動都需要肌力、需要重訓；而且健身對於銀髮族也相當重要，可以避免肌少症發生，是相當適合推廣給所有年齡層民眾的運動。

其中，今天代表運動員宣誓的吳金龍，現年雖已58歲，但從事健身運動已逾30年歷史，更多次代表台灣出征國際賽得到獎牌。

吳金龍一開始練健美是想要紓解壓力，想不到越練又有心得，從中培養出興趣，現在平均每天都要練2小時，越練越有成就感，在妻子與小孩支持下，由興趣而熱愛，並取得國家級裁判資格。

美國知名影星阿諾史瓦辛格（ArnoldSchwarzenegger）就曾在1969年拿下IFBB環球先生國際賽全場總冠軍，就此打開星途，成為家喻戶曉國際巨星。

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