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曲棍球／台灣南投國際男子邀請賽 6隊在竹山高中熱烈進行

聯合報／ 即時報導
台灣南投國際男子曲棍球邀請賽在竹山高中進行。圖／中華民國曲棍球協會提供
台灣南投國際男子曲棍球邀請賽在竹山高中進行。圖／中華民國曲棍球協會提供

2025年台灣南投國際男子曲棍球邀請賽26日起至31日，一連6天在南投縣竹山鎮竹山高中曲棍球場展開精采的賽事，本次比賽參賽隊伍為中華、南投縣、南韓、日本、新加坡、泰國等共五國六隊參賽，許淑華縣長積極推動國際賽事在南投舉辦，推動移居南投、運動城鎮的概念，讓世界各國看見南投縣實力。

感謝中華民國曲棍球協會、南投縣體育會、南投縣體育會曲棍球委員會、竹山高中等為籌辦此次國際賽事的辛勞。

曲棍球運動是南投縣重點培育運動項目，多年來在全國運動會不論男子組、女子組均獲得前三名亮眼的成績，主辦單位中華曲棍球協會理事長蔡宜助，為在地竹山人，特地安排規畫竹山高中曲棍球場辦理本次國際賽事，藉由國際賽事讓我國及本縣選手增加實戰經驗，與國際選手切磋球技，也能提供選手觀摩學習的機會。蔡宜助持續提供資源為本縣及我國曲棍球發展盡一分心力，許淑華上任亦大力支持本縣各項重點運動項目培訓發展，期望把南投競技運動推向國際。

中華曲棍球協會配合教育部體育署新南向政策及許淑華推動宜居城市-運動城鎮的理念來辦理本次國際賽事，每天皆有3場精采的對戰，活動全程免費入場，歡迎民眾到竹山高中曲棍球場為我國選手加油打氣，賽事詳情請上官網https://sites.google.com/view/roc-hockey查詢。

台灣南投國際男子曲棍球邀請賽在竹山高中進行。圖／中華民國曲棍球協會提供
台灣南投國際男子曲棍球邀請賽在竹山高中進行。圖／中華民國曲棍球協會提供
台灣南投國際男子曲棍球邀請賽在竹山高中進行。圖／中華民國曲棍球協會提供
台灣南投國際男子曲棍球邀請賽在竹山高中進行。圖／中華民國曲棍球協會提供

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曲棍球 體育署

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